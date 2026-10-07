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Roberto Brasero: "Más fresco y menos lluvias"

Las últimas tormentas de esta racha caerán mañana en Cataluña y Baleares.

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Roberto Brasero
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Las últimas tormentas

Esta de racha de tormentas generalizadas ya terminó. Todavía tendremos algunos chaparrones mañana pero ya caerán en menos zonas. En el Cantábrico seguirán los cielos grises pero la lluvia irá perdiendo intensidad con el transcurrir del día y no lloverá tanto como lo está haciendo hoy en Asturias o Cantabria o lo podrá hacer incluso hasta esta próxima madrugada en otros puntos del Cantábrico oriental y el norte de Navarra. El jueves viene más tranquilo salvo para Cataluña y Baleares. Ahí sí van a continuar siendo fuertes las lluvias y puede que todo el día, quizá el último. Atención también mañana al fuerte viento con un temporal marítimo que tendremos en zonas de Cataluña y el archipiélago Balear. En el resto de España se irá imponiendo el sol aunque en Melilla y Canarias podemos tener algunos chubascos, fruto de una borrasca que podría afectar también a Ceuta en la jornada del viernes. Pero en general las lluvias van a menos y las temperaturas, también.

Amanecer más fresco

A medida que el tiempo recupera la estabilidad también van volviendo las temperaturas a las propias de estas fechas, sobre todo por las noches que van a ser más frías tanto hoy como mañana. Esta próxima madrugada tendremos un descenso generalizado de las temperaturas mínimas, sobre todo en Aragón donde pueden caer hasta 7 grados respecto a las de hoy y además soplará el cierzo. En el resto de la península también amanecerá con más fresco este jueves aunque en el sur por la tarde volverán a recuperarse respecto a las de estos días y de nuevo alcanzarán o superarán los 30º en Córdoba y Sevilla. Y la tendencia para el fin de semana es esta: las temperaturas que se recuperarán un poco respecto a los días previos y las lluvias y tormentas, en retirada: el sol se apunta para el puente de octubre.

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