Mercedes Martín: "Primeras nevadas en los Pirineos y bajada de temperaturas este jueves"

La inestabilidad seguirá marcando el tiempo durante lo que queda de este miércoles 7 de octubre, aunque el patrón empezará a cambiar en las próximas horas. Las tormentas más intensas se concentrarán esta tarde en el norte, el nordeste y Baleares; después, durante la madrugada y primeras horas del jueves, todavía podrán afectar a sectores de Cataluña.

La jornada llega después de un martes nuevamente muy húmedo. Meteocat registró 83,6 l/m² en Aldover, 72,3 l/m² en Tarragona-Complex Educatiu, 59,5 l/m² en Vinyols i els Arcs-Cambrils y 58,3 l/m² en Viladecans-les Filipines. Los acumulados de octubre reflejan también la persistencia de las lluvias: 357,9 l/m² en Granollers, 328,8 l/m² en l’Ametlla de Mar y 320 l/m² en les Cases d’Alcanar.

Esta tarde, tormentas fuertes en el nordeste y Baleares

Durante las próximas horas, las precipitaciones más abundantes se concentrarán en Galicia, el Cantábrico y el nordeste peninsular.

En Aragón y Cataluña podrán formarse tormentas fuertes, en algunos casos acompañadas de granizo. Baleares también seguirá expuesta a chubascos intensos.

La situación será distinta en el oeste y el sur peninsular. Allí las precipitaciones perderán extensión conforme avance la tarde y se abrirán cada vez más claros.

Canarias mantendrá todavía cierta inestabilidad, con algunos chubascos localmente fuertes en las islas de mayor relieve.

Barcelona y Girona, atención en las primeras horas del jueves

La inestabilidad no desaparecerá por completo con la llegada de la noche.

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana del jueves todavía podrán registrarse chubascos intensos en sectores de Cataluña, especialmente en Barcelona y Girona. Después, la actividad irá perdiendo fuerza.

A partir de ese momento, las precipitaciones tenderán a quedar más restringidas al norte. Galicia, el Cantábrico y los Pirineos mantendrán el tiempo más húmedo, mientras que el centro, el oeste y el sur peninsular irán quedando al margen.

Mapa de las temperaturas del jueves | ANTENA 3 NOTICIAS

El jueves, ambiente otoñal y primeras nevadas en los Pirineos

El jueves llegará el cambio más claro de la semana. Las temperaturas bajarán de forma acusada en el norte, el nordeste y buena parte del interior oriental, mientras que las precipitaciones quedarán cada vez más concentradas en Galicia, el Cantábrico y los Pirineos.

En amplias zonas de la mitad norte, las máximas no alcanzarán los 20 ºC. Burgos se quedará en torno a 14 ºC, Soria en 15 ºC, León y Pamplona en 16 ºC y Oviedo en 17 ºC. Bilbao rondará los 20 ºC.

En cambio, el sur mantendrá valores mucho más altos: 31 ºC en Sevilla y Huelva, 29 ºC en Córdoba y 27 ºC en Badajoz. En el Mediterráneo también seguirán registrándose temperaturas suaves, con 29 ºC en Murcia, 28 ºC en Alicante y 27 ºC en Valencia.

El ambiente será además más frío de madrugada. Ávila podrá bajar hasta 4 ºC, León y Teruel hasta 6 ºC y Burgos, Soria y Salamanca hasta 7 ºC.

En los Pirineos, la cota de nieve podrá descender hasta unos 1.500 metros, por lo que podrían producirse las primeras nevadas del otoño en zonas de montaña.

Bilbao: unos diez grados menos en 48 horas

Uno de los cambios térmicos más llamativos se producirá en Bilbao. Después de rondar los 30 ºC el martes, la máxima bajará hasta unos 23 ºC este miércoles y se situará alrededor de 20 ºC el jueves. En apenas 48 horas, el descenso será de aproximadamente diez grados.

Valencia seguirá una evolución distinta. Allí todavía se esperan 27 ºC el jueves, antes de una caída más clara el viernes.

Mapa de las temperaturas máximas del jueves | ANTENA 3 NOTICIAS

El viernes, el fresco se desplaza hacia el este

El viernes, de nuevo, subirán las temperaturas. Después del fuerte descenso de los días anteriores, las máximas comenzarán a recuperarse en buena parte del norte y noroeste. En cambio, el aire más fresco avanzará hacia Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y otras zonas del este y sureste peninsular.

Las madrugadas seguirán siendo frescas en numerosos puntos del interior, pero durante el día empezará a notarse cierta recuperación en Galicia y el Cantábrico.

Fin de semana más estable

La situación tiende a estabilizarse a partir del viernes. Todavía podrán aparecer algunos chubascos en el tercio sur, Ceuta y Canarias, pero el tiempo será bastante más tranquilo que durante los primeros días de la semana.

El sábado predominarán los cielos poco nubosos en amplias zonas y las temperaturas comenzarán a recuperarse. El domingo continuará esa tendencia, con pocas precipitaciones y un ambiente algo más suave durante las horas centrales del día.