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Roberto Brasero: "El calor se va a intensificar en la mayor parte de España"

Llevamos ya varios días sin bajar de los 20º por la noche, lo que se denomina noche tropical. Y no solo en Andalucía o Canarias: en Bilbao están teniendo noches tropicales y temperaturas mínimas más altas que nunca.

La previsión del tiempo 27 de mayo

La previsión del tiempo 27 de mayoAntena 3 Noticias

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Roberto Brasero
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Vuelven las tormentas al noroeste de la península. Tras la tranquila jornada del lunes, volverán los chubascos y tormentas localmente fuertes en Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León. Tormentas que pueden venir acompañadas de granizo y con rachas muy fuertes de viento.

Eso no impedirá que en estas zonas volvamos a tener un día muy caluroso. Suben de nuevo las máximas en Galicia y Asturias y seguirán muy altas en el resto del extremo norte peninsular salvo en el litoral de Cantabria, donde bajarán este martes unos 4º las máximas. También bajarán en Canarias, pero seguirán siendo muy altas en las islas orientales.

Llegan los 40º

Y sobre todo donde este miércoles se puede intensificar el calor es en el interior de la mitad norte. En gran parte de Castilla y León, interior de Cataluña y el centro de Aragón se rebasarán los 36º. La máxima prevista para Zaragoza es de 37º y también para Bilbao, tan alta como la de Cáceres o Sevilla.

En Badajoz podrían alcanzarse los primeros 40º de la temporada tras la subida prevista, en un episodio de calor excepcional para finales de mayo.

Noches tropicales

Esta próxima noche, como novedad, bajarán algo las mínimas en el País Vasco después de las últimas dos noches que han sido tropicales y de récords, con mínimas de 21º. Bilbao ha superado la mínima más alta registrada en mayo desde 1964.

Noches tropicales en pleno mes de mayo en el Cantábrico, calor que se intensifica en el resto de España durante los próximos días y que se extiende hacia el norte de Europa, donde Reino Unido y Francia afrontan la ola de calor más temprana que recuerdan.

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