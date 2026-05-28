César Gonzalo avanza una noticia muy esperada: se atisba el final del calor

Durante la tarde de ayer cayeron al menos tres récord de calor para el mes de mayo. Los 36ºC de Zamora, 35º de Salamanca y los 33,6º de Vitoria dejaron la tarde más calurosa, desde que hay registros, en este mes. Eso indican los datos provisionales de AEMET, a falta de confirmación oficial. Hoy de nuevo se podrán superar más efemérides en el norte y como novedad en Cataluña que es donde repunta el calor. Y mirando a muy largo plazo vemos el posible final de este calor extraordinario.

Aún más calor

Hoy tendremos el enésimo ascenso de las temperaturas máximas, será muy ligero en el centro y más acusado en el nordeste. Los avisos de AEMET por altas temperaturas se extienden a la mayor parte de Cataluña, incluso en la costa de Girona, donde ya rozaban los 30º a las 8:00 h. de la mañana. Se mantienen activos en el valle del Ebro, Cantabria, Ourense y Badajoz. El nivel naranja se mantiene activo en el interior de Vizcaya donde de nuevo pueden superar los 37º. Las más altas se prevén en Lleida y Bilbao donde podrán rozar los 38ºC, en estas capitales podría registrarse un nuevo récord de calor. En cambio, en Canarias, norte de Galicia y Asturias es donde bajarán las temperaturas. En el resto tendremos valores similares a los de ayer. Con 34ºC en Valladolid, Madrid, Pamplona y Murcia. Se prevén 36º en Ourense, Logroño, Girona y Cáceres. Destaca el calor veraniego de 37º en Toledo, Córdoba y Zaragoza.

Días soleados

Salvo las nubes bajas que rápidamente se disipan en las costas, seguiremos con cielos despejados. Hoy, será a partir del mediodía cuando, ayudadas por el calor, surjan nubes de evolución que en zonas de montaña del norte podrán dar lugar a tormentas. Serán menos intensas que las de ayer, se prevén en el interior de Galicia, y la cordillera Cantábrica. Es posible encontrarse con algún chubasco en los Pirineos y el sistema ibérico. El viento de Levante protagonista de los últimos días, hoy pierde fuerza en el área del Estrecho. Es en Canarias donde los cielos nubosos, persistirán en el norte de las islas de mayor relieve.

Alivio a la vista

Los modelos de previsión meteorológica dejan la puerta abierta a la esperanza. El domo de calor, que está dejando tardes sofocantes en casi todo el contienen europeo, comenzará a flaquear a mediados de la próxima semana. Como consecuencia, si no hay novedades, llegará de cara al próximo viernes una masa de aire mucho más fresca. Por tanto podría terminar este episodio de calor extremo. Hasta entonces se podrán seguir cayendo los récords de calor de este mes mayo.

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