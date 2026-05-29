En el norte se librarán, en el resto llega la cima del calor durante este fin de semana: la previsión de César Gonzalo

Llega la última subida de las temperaturas de este episodio, que durante el viernes y sábado llega a su cima. De momento al menos 9 capitales ya han superado récords de calor, y es probable que sigan cayendo durante esta tarde. Especialmente en el centro y valle del Ebro.

Más avisos

Viernes con los avisos de AEMET extendiéndose al centro y este. Se activa el nivel amarillo por temperaturas que puedan superar los 36ºC en Toledo, la Comunidad de Madrid, La Rioja, sur de Navarra, Valencia e interior de Mallorca; Por 38º en Zaragoza, interior de Cataluña, Badajoz y Valle del Guadalquivir. Destaca que en Zaragoza podrán rozar los 39º a la sombra. Algo que de cumplirse superaría por mucho el mayor registro de calor del mes.

Alivio en el norte

Se bajan de la cima del calor en el norte de Galicia y las Comunidades del Cantábrico, con un marcado descenso que dejará máximas por debajo de los 30º de días a atrás. Este viernes allí comenzó con cielos encapotados. En el resto, en cambio, predominará el sol, hasta que por la tarde surjan las habitúales nubes de evolución en zonas de montaña. Podrían dejar algunos chubascos en las sierras del sistema Ibérico, del sur de Segovia, de Ávila, en el norte de la Comunidad de Madrid y en Pirineos.

Fin de semana

Las temperaturas seguirán restando grados en el norte durante el sábado y el domingo. En el resto seguiremos montados en la cima del calor, serán las tardes más calurosas de toda la semana. En el que predominarán los cielos despejados en el interior, con tormentas por la tarde de nuevo en zonas de montaña.

Desescalada térmica

Con la llegada del mes de junio, se mantiene la noticia que muchos esperan, las temperaturas comenzarán a bajar. Durante los primeros días de la semana que viene la bajada será ligera, seguiremos con calor, pero será menos intenso. Si no hay variaciones en lo que nos indican los modelos meteorológicos, será en la segunda mitad cuando los descensos sean más palpables y generalizados. Gracias a la llegada de masas de procedencia atlántica mucho más frescas. No tendremos frío, pero probablemente las máximas se queden dentro de 7 días en unos agradables 25º en el interior del país. Pero de momento mucha precaución porque llegamos a la cumbre de este episodio de calor extremo, que todavía podrá dejar más récords en los últimos días de mayo.

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