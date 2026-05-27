El calor se intensifica aún más y pueden superarse numerosos récords de temperatura: la previsión detallada de César Gonzalo

Será cosa de décimas de grado que no se superen numerosos récords de temperatura en el norte del país. Capitales como Lugo, Zamora, Salamanca, Valladolid, Vitoria, Zaragoza, Huesca, Lleida, y ya en el sur, en Badajoz se quedarán muy cerca de vivir la tarde más calurosa desde que hay registros, en un mes de mayo. Mención aparte merece Oviedo donde ya ha ocurrido la semana pasada y hoy podría repetirse. Si hay una ciudad que tiene todas las papeletas de sentar un nuevo récord es Bilbao. Su efeméride de temperatura máxima de mayo, hasta ahora, es 36,4ºC. Hoy la previsión apunta hasta unos sofocantes 38ºC, veremos que sucede en esta tarde.

Peligro importante

Por primera vez en este 2026 se activa el nivel naranja, riesgo importante, por temperaturas que en el interior de Vizcaya podrán superar los 37ºC. Con aviso amarillo encontramos: El interior de Ourense, Asturias, Cantabria, norte del país vasco donde podrán superar los 34º; por valores de más de 36º en el valle del Ebro y el interior de Cataluña, y por más de 38º en Badajoz. El calor sólo dará un respiro en Canarias y en la costa de Cantabria, en el resto subimos un peldaño más.

Tormentas en el noroeste

Tras el día en calma de ayer, hoy regresan al noroeste del país. Obligando a activar los avisos por fuertes chubascos y granizadas en el interior de Galicia, oeste de Castilla y León, de Cantabria y Asturias. También se podrán dar algunos chubascos en los Pirineos y en el norte de Canarias. Además, el viento volverá a soplar con fuerza en el área del Estrecho, con aviso activo en Cádiz. En el resto del país sin duda el rey de los cielos será el sol y el del termómetro el calor.

Canícula en mayo

La palabra canícula hace referencia al periodo más caluroso del año. En nuestro país va del 15 de julio al 15 de agosto. Pues lo acaba de confirmar AEMET, si hasta ahora no nos equivocamos al hablar de temperaturas veraniegas, algo extraordinario en mayo. Lo que nos espera a partir de ahora, es escalar un peldaño más, para sufrir valores propios de la canícula veraniega. Resumido, aún subirán algo más las temperaturas durante el viernes y fin de semana.

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