Noches tórridas y colegios a 35 grados: el calor excepcional golpea al País Vasco

El norte de la península en general, y el País Vasco en particular, atraviesa uno de los episodios de calor más intensos y anómalos que se recuerdan para un mes de mayo. Desde el pasado fin de semana los vascos viven bajo un calor sofocante que no solo ha dejado unas temperaturas máximas propias de los meses de verano, sino unas noches tórridas con mínimas que no dan tregua durante la madrugada.

La pasada noche fue especialmente complicada en numerosos puntos de Gipuzkoa y Bizkaia. En algunas zonas de la costa como en Bermeo los termómetros ni siquiera bajaron de los 25 grados, dejando una noche tropical extrema. Los vecinos aseguran que han pasado “una noche insoportable” y que “cuesta mucho dormir con este calor”.

Desde la Agencia Estatal de Meteorología califican el episodio de "excepcional" y "muy poco frecuente". El delegado de AEMET explica que esta situación está provocada por una dorsal atmosférica que se extiende desde el norte de África hasta el centro de Europa y que está impulsando una masa de aire muy cálido hacia la península.

Además del calor, otro de los factores más incómodos está siendo la sensación de bochorno. La combinación de temperaturas elevadas, noches sin descanso y la acumulación de calor en las zonas urbanas está dejando una sensación térmica especialmente agobiante.

Y la situación todavía no ha terminado. Las previsiones apuntan a que el calor continuará siendo protagonista durante gran parte de la semana. Bilbao y Arrasate podrían alcanzar nuevamente los 35 grados, mientras que Donostia rondará los 34.

Colegios al límite por el calor: clases en pasillos

Estas temperaturas ya han empezado a tener consecuencias en varios centros educativos del País Vasco y ha salido a la luz un problema que numerosas familias llevan tiempo denunciando: la falta de climatización en las aulas.

En Bilbao, distintos colegios públicos han alertado de temperaturas superiores a los 35 grados dentro de las clases. Algunos centros aseguran que las condiciones han llegado a ser tan extremas que los alumnos han tenido que abandonar las aulas para poder continuar las clases en otros espacios como los pasillos o el comedor.

Es el caso de Indautxuko Eskola, donde las familias denuncian que los estudiantes soportan temperaturas superiores a los 30 grados, especialmente en las aulas más expuestas al sol. La situación no es nueva y, según explican, llevan años reclamando soluciones. Mientras tanto, las medidas adoptadas hasta ahora, como ventiladores o cortinas, no consiguen aliviar el problema.

La situación se repite también en el instituto Luis Briñas, en Santutxu, donde existen informes desde el 2009 que ya hacen referencia a este calor. Aquí, algunas clases han llegado a optar por trasladarse a zonas exteriores y con sombra para evitar el calor acumulado de dentro del edificio. Los padres denuncian que sus hijos están expuestos a temperaturas superiores a los 35 grados en algunas aulas y que “no pueden seguir así”. Además, más de uno ha confirmado que estos problemas ya ocurrían cuando ellos mismos estudiaban en el centro, hace más de 20 años.

Pero la preocupación va más allá de la incomodidad. Desde el centro recuerdan que en años anteriores algunos alumnos sufrieron mareos e incluso fue necesaria la intervención de una ambulancia por un golpe de calor. El instituto ha decidido adelantar la salida de algunos cursos a las dos de la tarde para evitar las horas de mayor calor.

Muchos de estos edificios cuentan además con protección patrimonial, una circunstancia que dificulta reformas profundas o instalaciones de climatización. Mientras llegan posibles soluciones como toldos o sistemas de protección solar, familias y comunidades educativas temen que, si el calor extremo continúa adelantándose cada año, situaciones como estas dejen de ser excepcionales para convertirse en una nueva realidad dentro de las aulas.

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