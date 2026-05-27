Roberto Brasero detalla dónde se registrarán las temperaturas más altas: "Más calor hacia el este"

Otro día de calor en este persistente episodio de altas temperaturas al que no le vemos fin. En Badajoz-Aeropuerto se han superado los 38º y es la primera vez que ocurre tan pronto en el mes de mayo en la historia de este observatorio, que son 71 años de registros, según contaba en X esta tarde MeteoBadajoz.

La AEMET, por su parte, recordaba esta mañana que en el Aeropuerto de Santander, con datos desde 1954, solo se habían superado los 30º antes de junio en 2 días, y este año ya llevamos seis. Un calor insular sobre todo para el norte y persistente en todas partes. De esta manera, despediremos el mes de mayo y así estrenaremos la semana que viene el mes de junio.

Suben las temperaturas por el este

Mañana sí debería notarse menos calor en el norte de Galicia y en Asturias. En esas zonas van a bajar entre seis a ocho grados las máximas de por la tarde y ya no será un jornada tan calurosa como la de hoy. También bajarán en Canarias, aunque no tanto, y en el resto de España se mantienen como las de hoy o incluso, subirán más en todo el área mediterránea, desde Málaga hasta Girona.

También suben en Cádiz, donde aflojará algo el viento de levante. Las tormentas del norte ya no serán tantas tan fuertes, pero alguna puede caer también por la tarde en la cordillera Cantábrica, Pirineos o el Sistema Central. No obstante, volverá a ser un día de sol y calor. En Bilbao y en Badajoz, se espera que se alcancen los 38 grados, 37º en Zaragoza y Sevilla, 36º en Toledo y en Zamora, 34º en Madrid y en Pamplona, 33º en Teruel y 30º en Ávila o Castellón.

Noches tropicales

Y atención a las mínimas, esas temperaturas nocturnas también serán muy elevadas, con noches por encima de los 20º en el suroeste y el Valle del Ebro. Y ahora se irán sumando también las regiones del Mediterráneo donde especialmente calurosa puede ser la madrugada del jueves al viernes.

Hacia el este, se espera más calor, aunque en Cantabria y el País Vasco deberían bajar algo las temperaturas este próximo viernes de modo que podríamos quedarnos por debajo de los 30º en Bilbao, San Sebastián, Oviedo y Santander. En cambio en el Ebro, el Levante y centro peninsular todavía serán más altas y el viernes podríamos llegar a 36º en Madrid, 38º en Sevilla o 39º en Lleida y Zaragoza.

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