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Roberto Brasero avanza calor y tormentas para este viernes

Llegarán tormentas al norte de la Península y calima por el sur y en Canarias.

Roberto Brasero

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Roberto Brasero avanza que mañana viernes hará más calor. Y elevadas serán también las temperaturas del fin de semana, pero con algunos cambios: llegarán tormentas al norte de la Península y calima por el sur y en Canarias.

Más calor

Amaneceremos este viernes con temperaturas por encima de los 8º en la zona más fría de España nada que ver ya con aquellas heladas que tuvimos el lunes. Por la tarde también subirán las máximas, salvo en Cádiz y Málaga donde no cambian y en las comunidades del Cantábrico donde bajarán ligeramente.

En el resto de España hoy más calor y sobre todo en Canarias donde llegará también algo de calima. En Sevilla se esperan 32º a la sombra, en Zaragoza 30º y 29º en Madrid. Cielos nubosos en Galicia y el Cantábrico y por la tarde en las montañas del norte donde ya podría caer algún chubasco.

Pero será mañana cuando sean mas probables las tormentas en el sistema Ibérico, el sistema Central, en los Pirineos y en la meseta norte. En el resto de España dominará el sol con nubes de tipo alto que no dejarán lluvia y las temperaturas más bajas serán los 21º de Bilbao y A Coruña y la más altas los 32º de Badajoz y 33º en Sevilla.

El domingo se reforzarán las tormentas en el Sistema Ibérico donde podrán dejar granizadas y entrará calima en el sur de Península y Canarias.

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