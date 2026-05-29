Roberto Brasero: "Vuelta a la primavera"

Hoy ya están bajando las temperaturas en el Cantábrico y mañana continuarán descendiendo. Además, tendremos nubes bajas desde primera hora en el extremo norte peninsular. A ellas se sumarán las nubes de evolución, que podrán dejar tormentas por la tarde en las sierras del norte, el interior del este peninsular y, sobre todo, en los Pirineos, donde pueden ser fuertes e ir acompañadas de granizo. Tampoco se descarta alguna granizada en el entorno del Sistema Ibérico.

El domingo será una jornada similar, con amenaza de tormentas en las zonas montañosas del norte y tiempo más estable y soleado en el resto de España.

Aún intenso calor

Las temperaturas seguirán siendo muy elevadas durante el fin de semana en gran parte de Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, el interior de Cataluña y el valle del Ebro. En estas zonas se alcanzarán los 36 grados e incluso se superarán los 38 en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.

El domingo volverán a repetirse máximas parecidas, aunque en el Guadiana y el Ebro podrían bajar algunos grados. También descenderán las temperaturas en La Rioja, Navarra y buena parte de Castilla y León, donde el ambiente será más suave e incluso podrían registrarse algunas tormentas.

En el resto del país habrá que esperar algunos días más para que el calor empiece a aflojar.

Descenso a partir del martes

Aunque tampoco será un cambio drástico. Tras un lunes con temperaturas similares y noches muy cálidas, a partir del martes se espera un descenso gradual de las temperaturas que se prolongará durante el resto de la semana y acabará afectando a toda España.

Comenzaremos a restar grados entre el martes y el miércoles en la mitad norte y la zona centro, mientras que el jueves y el viernes el descenso llegará a la mitad sur.

Hay que tener en cuenta que, partiendo de valores tan altos, aunque bajen las temperaturas seguirán siendo cálidas, propias de la época del año, ya a comienzos de junio. Incluso habrá repuntes puntuales, como el martes en Málaga por efecto del terral o el jueves en Valencia y Murcia debido al viento de poniente.

En conjunto, podríamos decir que, desde este ambiente plenamente veraniego que estamos viviendo ahora, a lo largo de la próxima semana volveremos a un tiempo más propio de la primavera, aunque de una primavera claramente cálida.