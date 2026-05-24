Prealerta en Canarias por calor extremo

El Gobierno de Canarias ha decretado la situación de prealerta para todo el archipiélago ante la subida de temperaturas que experimentarán las islas a partir de este domingo, 24 de mayo. Aun en primavera, las islas afrontan la primera ola de calor de la temporada que puede elevar los termómetros hasta los 40 grados en algunas zonas del sur de las islas. Es por eso que han lanzado a través de sus canales oficiales de comunicación una serie de recomendaciones como limitar la actividad física en el exterior, hidratarse, refrescar el hogar y evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, entre las 11:00 y las 17:00. Especial cuidado deben tener las personas mayores y los niños, más vulnerables ante estos episodios de calor intenso.

Esta situación conlleva un importante riesgo para la salud, pero también para el entorno; es por ello que el aviso incluye el riesgo de incendios forestales. Un aviso que se activa desde este domingo a primera hora y que afecta a las islas de Gran Canaria y Tenerife, ya que se añade que la humedad relativa será baja, por debajo del 30 %.

Las temperaturas elevadas y los cielos despejados en gran parte del archipiélago disparan otro riesgo, el de la radiación ultravioleta. Desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, advierten de que esta radiación es "extrema".

Este aumento de las temperaturas, según la Agencia Estatal de Meteorología, es más propio del verano; por eso avisan de la importancia de establecer medidas de prevención tanto individuales como coordinadas con administraciones para reducir los riesgos asociados a este calor extremo.

Se pide extremar las precauciones, ya que los termómetros podrían alcanzar de manera puntual los 37 grados, especialmente en zonas de interior en la mitad sur de las islas de Fuerteventura y Lanzarote. En Gran Canaria, las temperaturas máximas podrían superar los 34 ºC en las vertientes sur. En el caso de Tenerife y La Gomera, este calor extremo se notará en las medianías con termómetros que rozarán los 32 ºC.

La previsión de la AEMET indica que estas altas temperaturas se prolongarán durante la próxima semana.

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