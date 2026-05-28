Roberto Brasero avisa: "Refresca en el norte, aprieta en el sur"

Tenemos un nuevo día de intenso calor, pero ahora se suma también el este de España donde se están disparando las temperaturas por ejemplo en Cataluña. Hoy se ha batido el récord en la estación de Tortosa, en Tarragona, un observatorio con más de 100 años de datos y que hoy ha vivido su día de mayo más cálido con 37,3º, a falta de la confirmación definitiva.

Refresca en el Cantábrico

La novedad para mañana la tendremos en el norte peninsular: bajarán las temperaturas en el Cantábrico y tras encadenar una semana de 35 grados o más, ya este viernes no pasaremos de 30º en el País Vasco, Cantabria o Asturias. El calor se desplaza al este y en el área mediterránea sí subirán más las temperaturas y ligeramente en el centro y sur peninsular. En Canarias o no cambian o bajan ligeramente.

Más calor nocturno

En el este de España no solo suben las máximas, también lo harán de forma notable las mínimas de esta próxima madrugada y de la siguiente, con lo que serán más frecuentes las noches tropicales, por encima de los 20º, e incluso noches tórridas o ecuatoriales que podríamos tener en Cataluña con mínimas que no bajen de los 25º.

En el caso de las máximas, mañana podrían superar los 36º en el prelitoral de Valencia. También se espera más calor para hoy en el resto de la fachada oriental y el interior de Mallorca. Lucirá el sol con posibilidad de alguna tormenta por la tarde en las montañas del norte y centro peninsular. Para el fin de semana, las temperaturas se mantienen sin cambios en el Cantábrico y Canarias, donde el calor ahí se mantiene a raya, pero aán pueden subir más en el centro y el sur de la península. Se esperan este sábado 40º a la sombra en Sevilla, con avisos por calor en todo el valle del Guadalquivir, del Guadiana y del Ebro.

El 'domo' del calor

Este calor tiene una explicación. Ya sabemos que el anticiclón y las altas presiones, impiden que lleguen nubes. Además, con el sol calentando la tierra y un aire que apenas se mueve, suben las temperaturas. Este anticiclón que tenemos ahora es muy persistente y además está muy extendido, no solo porque llega también a Francia o el Reino Unido, sino porque también se extiende hacia arriba, es decir, sobre nosotros: en las capas medias y altas de la atmósfera también hay altas presiones, y entre todas se forma una especie de cúpula invisible donde el calor se queda atrapado.

Es lo que se conoce como un domo o cúpula de calor, aunque en meteorología se llama dorsal anticiclónica. Y entonces ocurre lo siguiente: las altas presiones empujan el aire hacia abajo y el aire al descender se comprime y se calienta. Es por ese motivo por el que el calor va aumentando dentro de esta cúpula o dorsal. Eso lo hemos notado estos días y vamos a seguir notándolo todavía en muchas zonas de España. Las previsiones a medio plazo indican que el anticiclón podría retirarse a partir del 4 o 5 de junio. Pero para eso, aún queda mucho.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.