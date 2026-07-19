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El calor aprieta con más de 40 grados en el sur mientras crece el riesgo de tormentas con granizo

La Aemet prevé máximas por encima de 35 grados en amplias zonas de la Península y Baleares, noches tropicales en el sureste y fenómenos tormentosos localmente fuertes en el interior del este.

Imagen de archivo de calor

Imagen de archivo de calor Europa Press

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Irene Delgado
Irene Delgado
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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo una jornada marcada por el calor intenso en buena parte del país, con temperaturas que superarán los 35 grados en amplias zonas de la Península y Baleares y que podrán rebasar los 40 grados en puntos del interior de Andalucía y del sureste peninsular. Al mismo tiempo, el organismo advierte de la probabilidad de tormentas y chubascos localmente fuertes con granizo en áreas del interior del este y sureste.

En términos generales, la estabilidad dominará en la mayor parte del territorio, con cielos poco nubosos e intervalos de nubes medias y altas. En Canarias predominarán las nubes bajas en el norte de las islas, mientras que el norte de Galicia y el área cantábrica registrarán cielos nubosos o cubiertos, con probables precipitaciones débiles y dispersas, además de bancos de niebla.

Tormentas con granizo en el este y sureste

Durante la tarde crecerá nubosidad de evolución que podrá dejar chubascos y tormentas ocasionales en zonas del interior del noroeste y del tercio oriental peninsular. La Aemet señala que estos fenómenos podrán ser localmente fuertes en el interior de Murcia, el sur de la Comunidad Valenciana, el sureste de Castilla-La Mancha y el norte de Cataluña, donde además podrían ir acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento.

La calima afectará a la mitad sureste de la Península y a Baleares, además de presentarse de forma débil en Canarias. En el sureste peninsular no se descartan lluvias de barro.

Máximas muy elevadas y noches tropicales

Las temperaturas máximas experimentarán pocos cambios, aunque con ligeros ascensos en los tercios norte y este peninsulares. Se espera superar los 35 grados en Baleares y en gran parte de la Península, salvo en el cuadrante noroeste y la franja cantábrica.

Los valores más elevados se alcanzarán en los interiores de Andalucía y del sureste peninsular, donde es probable superar los 40 grados. También podrían registrarse estos registros de forma local en Mallorca y en las depresiones del nordeste.

Las mínimas tampoco variarán de forma significativa, con predominio de los ascensos en la mitad norte. Además, habrá noches tropicales en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y Baleares, con temperaturas que no bajarán de los 25 grados en puntos del litoral mediterráneo y del valle del Guadalquivir.

Situación por comunidades

En Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco predominarán las nubes, las brumas y las nieblas matinales, con posibilidad de lluvias débiles, especialmente en áreas de montaña.

En Castilla y León, La Rioja, Navarra, Aragón, Extremadura y la Comunidad de Madrid dominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque con algunas nubes de evolución en zonas montañosas y ascenso de las temperaturas máximas en varios sectores.

Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía concentrarán el mayor riesgo de tormentas vespertinas, que podrán ser localmente fuertes, con granizo y rachas muy intensas de viento, especialmente en el interior.

En Baleares continuará el ambiente muy caluroso, con posibilidad de noche tropical e incluso tórrida en áreas costeras, mientras que en Canarias persistirá el alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en las zonas más expuestas, junto a una ligera calima en niveles altos.

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