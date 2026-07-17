Roberto Brasero avisa del tiempo en España para la final: "Habrá calor, pero no será de ola de calor"

Estos días hemos estado viendo imágenes de cielos rojizos y anaranjados sobre Nueva York. Hay quien interpreta ese color rojo como una premonición a favor de España en la ciudad donde se celebrará el mundial. Pero la realidad es más triste y preocupante. Se trata del humo de los incendios que se están produciendo una año más en Canadá, tremendos, y que llegan hasta el otro del continente americano y tiñen de un naranja los cielos de Nueva York, como un filtro natural del sol.

En ocasiones anteriores ha llegado recorrer miles de kilómetros más, atravesando el Atlántico desde la tropopausa y llegando hasta Europa. Recordarán en Galicia -y hasta lo vimos en Madrid- esos amaneceres y atardeceres del año 2023, tan raros y anaranjados por el efecto de unas partículas que tras recorrer más 7.000 kilómetros se dispersaban sobre nuestra atmósfera cambiando el color del cielo: también eran del humo de los incendios de Canadá, pero aquí llegan ya sin mayores consecuencias.

Mala calidad del aire

En el caso de Nueva York está afectando también a la calidad del aire. Tanto el humo como las partículas en suspensión procedente de la combustión bestial de los bosques canadienses pueden producir problemas respiratorios y se han decretado restricciones y desaconsejado los deportes al aire libre… ¡y estamos hablando de ciudad donde se va a celebrar toda una final de un mundial!

Para el domingo, menos humos

El tiempo para la final será distinto. Si bien es cierto que la final se disputará en un recinto cerrado y ya con elle el riesgo es menor, la previsión que tenemos a día de hoy es que durante el sábado pase por Nueva York y Nueva Jersey un frente de lluvias que servirá para barrer el humo de la ciudad de Nueva York.

El domingo deberían tener unos celos más limpios, una calidad de aire mejor y una temperatura más baja que ese calor elevado que también han estado siendo noticias estos días atrás, con avisos del Servicio Meteorológico Estadounidense por episodio intenso de calor hasta el día de ayer incluido. El domingo en Nueva York tan solo 28° de máxima y cielos que no deberían preocupar para disputar una bonita final. ¡Que nada impida el buen juego!.. Y con buen juego es más probable que ganemos.

En España, calor y alguna tormenta

Y sobre el tiempo de España -que nos interesa más porque seremos muchos más quienes lo veamos desde aquí que los afortunados que hayan podido acercarse a Nueva York- tendremos también un tiempo a favor… de la fiesta. Cielos mayoritariamente soleados salvo dos puntos de interés. Uno es Galicia y el Cantábrico, donde como estos días atrás, vamos a tener nubes, que podrían dejar alguna lluvia débil y dispersa, debería ser poca cosa y nada que ver con las que tuvimos ayer jueves, que fueron abundantes y fuertes, como estaba previsto.

Las del fin de semana en el norte ya no lo serán tanto y habrá también ratos despejados. El otro punto de interés es el interior del este peninsular. Ahí, tanto mañana sábado como el domingo pueden desarrollarse chubascos tormentosos y incluso llegar a ser fuertes con rachas de viento y hasta granizo. Estamos hablando de sierras de Teruel, Cuenca, Albacete o Murcia o del interior de la Comunidad Valenciana. En cualquier caso serían también fenómenos localizados, no muy generalizados ni persistentes, pero la previsión existe. Que nadie se sorprenda si en sierras de Murcia o de Albacete nos cae el domingo alguna granizada.

El calor de La Roja

En el resto de plazas y pueblos de España donde vayan a celebrarse eventos, o en las casas donde quedemos con los amigos para ver el fútbol, no debería haber problemas con el tiempo. El calor sí nos acompañará el domingo pero no será de ola de calor. Para a eso hay que guardar a la semana que viene cuando es posible que una lengua de aire sahariano eleve de nuevo las temperaturas entre el martes y el jueves a valores superiores a lo habitual y ya veremos si entra dentro de los parámetros de ola de calor.

Para este domingo yo me atrevería decir que son las temperaturas tocan, porque lo que toca en la segunda quincena de julio es que haga calor y lo que toca ahora es que ganemos este mundial, porque ha sido la selección que mejor ha jugado y con diferencia y aunque el rival se llame Argentina, uno de esos equipos que antes eran los que siempre disputaban los títulos. Pero ahora también estamos ahí nosotros. La segunda final de un Mundial. Este domingo, entre el calor del tiempo y el de la afición… ¡a ganar!

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