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Ascenso térmico

El aviso de César Gonzalo: "Nueva escalada térmica, con más riesgo de incendios y una próxima semana sofocante"

Los avisos de nivel naranja se reducen, hoy solo se mantienen en Murcia y Málaga, gracias a una leve bajada de las temperaturas en el norte y valle del Ebro. Viernes mucho viajes con tiempo tranquilo, tan solo se esperan lluvias débiles en el extremo norte y algunas tormentas por la tarde en las sierras del este. En cuanto al viento, con menos fuerza, regresará al interior.

César Gonzalo

Llega una nueva escalada térmica, aumentará el riesgo de incendios y nos dejará una próxima semana sofocante | Antena 3 Noticias

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César Gonzalo
César Gonzalo
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A primera hora de esta mañana tenemos tres graves incendios forestales en marcha en nuestro país: El de Orés en Zaragoza, el más grave. Los casi simultáneos de La Mierla (Guadalajara) y Lozoyuela (Madrid). En todos el ellos el viento, el calor y la falta de humedad jugaron un papel crucial en su extensión.

Riesgo extremo de incendios

Los tres llegaban a dejar enormes columnas de humo, que llegaban hasta Francia. Hoy el viento regresará, aunque debería ser menos intenso que ayer, pero aún así podrá superar los 40 km/h en Aragón. Además, preocupa que mañana las temperaturas comienzan a subir, haciendo que el riesgo de incendios forestales sea extremo en gran parte del interior de cara al sábado.

¿Llega la tercera ola de calor?

A partir de mañana las temperaturas volverán a ascender. Si miramos a la previsión de la próxima semana, nos encontraremos con valores que quedarán muy por encima del calor propio de finales de julio. AEMET de momento confirma que viviremos un nuevo episodio de calor extremo. La duda se mantiene en si será lo sufrientemente extenso, como para decretar la llegada de nueva ola de calor. Sea o no lo sea, lo que está claro es que los 44º se podrán alcanzar en el sur, y los 40º se extenderán por el interior. La diferencia con anteriores episodios es que el norte se quedaría al margen. En resumen, nos espera una semana sofocante, con ola o sin ella.

Leve bajada

En este viernes en cambio el calor se reduce en la mitad norte y los archipiélagos, de forma sutil, y en cambio repunta en Andalucia. En nivel naranja por altas temperaturas se encuentran por parte de AEMET: Málaga donde podrán rebasar los 39º y Murcia por más de 42 ºC. Se alejan de los 40º en el nordeste con 37º en Zaragoza y Lleida; Se prevén 33º en Logroño, 30º en Pamplona y 29º en León. En Santa Cruz de Tenerife llegarán a los 31º y a los 35º en Palma. En el resto tendremos prácticamente los mismos valores que ayer.

Salida estable

Muchos hoy comenzarán sus vacaciones. Si van a emprender viaje se van a encontrar con tiempo estable. Durante este viernes y fin de semana, tan solo tendremos dos excepciones. La primera será el norte de Galicia y comunidades del Cantábrico, donde podrán darse lloviznas débiles. Las tormentas serán la segunda, por la tarde podrán surgir en los Pirineos y las sierras del este peninsular. Además, la calima continuará en los cielos del Mediterráneo.

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