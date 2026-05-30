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Las altas temperaturas amenazan algunas cosechas

Los cultivos más afectados son el cereal y las leguminosas. Los agricultores temen que si no cesa el calor y llueve podría mermarse un 30 por ciento una cosecha acechada ya por los bajos precios y los altos costes de producción.

Campo cereal

Campo cerealPexels

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Decía Miguel Delibes que "el cielo de Castilla es tan alto porque lo levantaron los campesinos de tanto mirarlo". Y Moncho Alonso no deja de hacerlo, en esta ocasión, esperando a que el sol dé una tregua. Son las 12 de la mañana, y en el campo de trigo donde hemos quedado con este agricultor de la localidad vallisoletana de Medina de Rioseco, el termómetro marca ya 31 grados.

Un momento delicado

"Estas temperaturas tan altas no son buenas para nada", dice y señala en especial al cereal. "Es contraproducente para el desarrollo vegetativo, por ejemplo, del trigo. Llevamos más de una semana con muchísimo calor y si la planta no tiene suficiente humedad, el grano que ahora está madurando no va a poder terminar el ciclo y va a ser defectuoso", explica el agricultor.

Esto repercute, según Alonso, en la cantidad y en la calidad de la cosecha. "La cosecha se puede mermar tanto en trigo como en cebada hasta un 30 por ciento", advierte.

La planta se deshidrata

A 14 kilómetros, escuchamos el mismo lamento de Alberto Fernández, un joven agricultor de Villagarcía de Campos. Nos muestra una espiga de la cebada sembrada. "El calor ha hecho que la planta se seque. No tiene humedad y el grano ha perdido el peso específico. Ya venía el año regular y, ahora con estos calores, la producción por hectárea va a ser bastante menor", reitera.

En esta zona de la provincia de Valladolid llevan más de una semana con temperaturas por encima de los 30 grados. Los campos que a principios de mes lucían verdes comienzan a "amarillear". "Si llueve, aunque sea un poco, y baja el calor todavía podríamos salvarla la cosecha, pero si sigue así, va a ser un desastre", concluye el joven agricultor que se lamenta de una campaña asfixiada por los bajos precios y los altos costes de producción.

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