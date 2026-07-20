César Gonzalo: "Ya vamos camino de la tercera... ola de calor"

Camino de la tercera, y no hablamos de la próxima estrella de la selección que a buen seguro llegará dentro de 4 años. En realidad, nos referimos a la tercera ola de calor que nos va a afectar este verano, será breve comienza mañana y termina el próximo jueves.

Con La Roja

Si todo va como está previsto a partir de las 18h la selección española estará recorriendo las calles de Madrid. Donde se encuentra activo el aviso de nivel amarillo por altas temperaturas. La máxima en la capital será de 35ºC, cuando comience el paseo triunfal habrá bajado un solo grado. Cuando nuestros futbolistas lleguen a Cibeles a eso de las 21h, los termómetros marcarán unos más llevaderos 31º. Mucho ánimo a todos y precaución con el calor.

Suben en el este

En el este del país el calor se intensifica con avisos de nivel naranja activos en Zaragoza, Cataluña, Albacete, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía y Mallorca. En todas estas zonas ya hoy podrán superar los 40ºC a la sombra. En el resto del país los termómetros apenas van a cambiar, con valores que no pasarán, de momento, de los 35º en Badajoz, Salamanca, y en el interior de Galicia. Las más bajas volverán a darse en el Cantábrico con unos 25º a 27º.

Sol y tormentas

Durante esta mañana tan solo se prevén cielos nubosos que dejarán algunas lloviznas débiles en el norte de Galicia y puntos del oeste de Asturias. Las tormentas regresarán a partir del mediodía, incluso a lo largo de la mañana ya están descargando en el sureste. Precisamente AEMET activa el aviso amarillo por fuertes tormentas en Albacete, el interior de Murcia y de Valencia. Chaparrones que podrán venir acompañados de fuertes granizadas y rachas de viento. Que también podrán se intensos en el interior de Galicia, Cataluña y sierras del este. En Canarias el viento alisio dejarán abundante nubosidad retenida en el norte de las islas.

Tercera ola

Llega una nueva ola de calor. Así que durante los próximos tres días, dejará altas temperaturas. Especialmente en el sureste, donde podrán superar los 44ºC. Se quedarán al margen en el norte. Además, AEMET destaca la llegada de polvo en suspensión que empeorará la calidad del aire. Y otro elemento más, los rayos de las tormentas. Que podrían llegar a generar nuevos incendios, al encontrarse la mayor parte del país con riesgo algo, incluso extremo.