Roberto Brasero: "Se acaba esta ola de calor, ¿cuándo será la siguiente?"

Último día de la ola de calor

La Región de Murcia destaca este jueves con las temperaturas más altas de España en localidades como Molina de Segura o Cieza, donde ya han pasado de los 42°. No muy lejos está la provincia de Zaragoza y también de nuevo la de Lleida incluida su capital Mañana todavía el calor se resistirá abandonar estas zonas porque las temperaturas seguirán muy elevadas en la Ribera del Ebro, las depresiones de Cataluña en la isla de Mallorca, zonas donde se mantienen los avisos de nivel naranja para el viernes. Sin embargo en el resto de España o desaparecen serán tan solo de nivel amarillo, como los que tendremos en el Miño, sur de la Comunidad de Madrid, y puntos de Andalucía y Murcia.

Bajan las temperaturas

Este viernes bajarán las temperaturas de forma de modo que ya podemos decir que salimos de la ola de calor, aunque Calor seguirá haciendo. El descenso térmico será generalizado sobre todo en las máximas y alcanzará también a Canarias. Estamos hablando de dos o tres gados menos, o 5 como mucho en el Cabo de la Nao, pero la bajada será suficiente para solamente Zaragoza alcance mañana los 40° de todas las capitales españolas. Esa es la noticia. Hay otras donde nos quedaremos muy cerca con 39º previstos para Lleida o Palma. En Córdoba se esperan 38º, en Badajoz 37º, en Valladolid 36º y en Madrid 35º. Más bajas que las de toda esta semana.

Menos calor, y más tormentas

A cambio tendremos tormentas que mañana pueden aparecer desde por la mañana en el sistema central, el ibérico Y los Pirineos. Más nubes en la mitad norte desde primera hora del día a la que se sumarán las que irán surgiendo a lo largo de la tarde en el resto del norte peninsular y zona centro. El ambiente del viernes será algo más movido en estas zonas de España e igual de calmado en el resto, pero con temperaturas algo más bajas. El fin de semana podremos tener tormentas en las sierras del norte y sobre todo en Galicia donde el sábado podría caer incluso granizo. Las temperaturas subirán el sábado en el Cantábrico y volverá a ser un día de mucho calor en el País Vasco. En el resto serán parecidas a las de mañana y no tan elevadas como las que hemos tenido esta semana. Así seguiremos el domingo y en el inicio de la semana que viene y luego podrían repuntar las temperaturas en el área mediterránea, según lo que apuntan ahora la previsiones. Pero es pronto para decir si será una tercera ola de calor. Lo que sí está claro es que seguirán elevadas y que esta primera quincena de julio podría estar entre las más cálidas registradas en España, o incluso la que más.