Antena 3 Noticias
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

Fenómenos meteorológicos

Qué es un reventón térmico: el fenómeno que puede convertir un día de calor en uno trágico

Las altas temperaturas y las tormentas secas favorecen la aparición de este fenómeno, que puede provocar violentas rachas de viento.

Imagen de una tormenta eléctrica

Imagen de una tormenta eléctrica Europa Press

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Las temperaturas siguen en aumento. Así lo confirma la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que asegura que solo habrá descensos en algunos puntos y habrá chubascos fuertes o muy fuertes en el este de Galicia, Asturias, Cantabria y noroeste de Castilla y León.

Aunque las temperaturas máximas van a descender en el nordeste peninsular, Galicia y alto Ebro y Valencia, no se esperan cambios en el resto. Se superarán los 35 grados en el nordeste, Andalucía y cuadrante sureste y los 38 o 40 grados en los valles del Ebro y del Guadalquivir, Murcia, Mallorca y las depresiones del sur y de Lleida.

Los reventones térmicos, un fenómeno poco frecuente pero peligroso

A esas altas temperaturas se suma el riesgo de reventones térmicos, un fenómeno poco frecuente pero que puede ser muy peligroso, por lo que la Aemet ha extremado las precauciones.

Según la Aemet, el reventón cálido se origina "cuando la corriente descendente, después de atravesar la capa de aire cálido y seco donde se va acelerando, encuentra una capa estable, fría y húmeda, cerca de la superficie, suficientemente delgada para no impedir que la corriente llegue al suelo".

Como resultado, se genera un repentino e intenso calentamiento del aire que hace que la humedad disminuya. En los reventones térmicos, la temperatura suele subir más de cinco grados en pocos minutos.

Además, este tipo de reventones, que cada vez son más complicados de prever, suelen formarse en horario nocturno o a primera hora de la mañana, cuando la temperatura de la superficie terrestre es baja.

Reventones húmedos o secos

Este reventón térmico o cálido ha surgido tras las frecuentes olas de calor que se registran en los últimos años. Según la meteorología, pueden ser húmedos o secos.

La principal diferencia entre ambos reside en si la precipitación llega al suelo o no. Según Aemet, los reventones secos carecen de lluvia en la superficie y la corriente descendente es generada tras la evaporación del agua por debajo de la nube. Por otro lado, los húmedos se originan a raíz del alcance de las precipitaciones por la superficie terrestre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

El Tiempo

Imagen de una tormenta eléctrica

Qué es un reventón térmico: el fenómeno que puede convertir un día de calor en uno trágico

César Gonzalo

A la vista la posible tercera ola de calor del verano: César Gonzalo explica toda la previsión de los próximos días

Antena 3 Noticias

Roberto Brasero advierte de una nueva subida de las temperaturas: "Poca tregua dará el calor"

César Gonzalo
Peligro extremo

César Gonzalo avisa que viviremos la final de La Roja con intenso calor en España: consulta la previsión completa

Roberto Brasero
La previsión

Roberto Brasero avisa del inicio de la canícula: "Empieza el periodo del año en el que más calor hace"

César Gonzalo
Ascenso térmico

El Sáhara manda un aviso del calor que llegará al final de la semana: César Gonzalo detalla la previsión

El calor repunta en el interior con temperaturas que rozarán los 40º en el nordeste, con avisos de nivel naranja por altas temperaturas. Sigue el tiempo estable en general, salvo algunas tormentas en las montañas del este, puntualmente fuertes en Asturias y Galicia. La calima continúa sobre los cielos del Mediterráneo.

BRASERO
La previsión

Roberto Brasero avisa de otro episodio de calor extremo: "Las temperaturas podrían volver a dispararse"

Desde el chupinazo hasta el "pobre de mí" las altas temperaturas han sido protagonistas de las fiestas de San Fermín. Mañana, el día que acaban, de nuevo se esperan 40ºen Pamplona. Y en Murcia, Zaragoza y Teruel también. Y el miércoles en el Mediterráneo, más calor todavía.

César Gonzalo

César Gonzalo advierte que el calor extremo acecha desde el Mediterráneo, hoy de momento perdona

Ola de calor

Este domingo las máximas descenderán dejando algún chubasco ocasional en la zona norte del país

Llega la segunda ola de calor del verano con máximas que superan los 40 grados

El calor da una tregua en parte de España, pero seguirán los 40 grados en el nordeste este fin de semana

Publicidad