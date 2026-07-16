Qué es un reventón térmico: el fenómeno que puede convertir un día de calor en uno trágico

Las temperaturas siguen en aumento. Así lo confirma la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que asegura que solo habrá descensos en algunos puntos y habrá chubascos fuertes o muy fuertes en el este de Galicia, Asturias, Cantabria y noroeste de Castilla y León.

Aunque las temperaturas máximas van a descender en el nordeste peninsular, Galicia y alto Ebro y Valencia, no se esperan cambios en el resto. Se superarán los 35 grados en el nordeste, Andalucía y cuadrante sureste y los 38 o 40 grados en los valles del Ebro y del Guadalquivir, Murcia, Mallorca y las depresiones del sur y de Lleida.

Los reventones térmicos, un fenómeno poco frecuente pero peligroso

A esas altas temperaturas se suma el riesgo de reventones térmicos, un fenómeno poco frecuente pero que puede ser muy peligroso, por lo que la Aemet ha extremado las precauciones.

Según la Aemet, el reventón cálido se origina "cuando la corriente descendente, después de atravesar la capa de aire cálido y seco donde se va acelerando, encuentra una capa estable, fría y húmeda, cerca de la superficie, suficientemente delgada para no impedir que la corriente llegue al suelo".

Como resultado, se genera un repentino e intenso calentamiento del aire que hace que la humedad disminuya. En los reventones térmicos, la temperatura suele subir más de cinco grados en pocos minutos.

Además, este tipo de reventones, que cada vez son más complicados de prever, suelen formarse en horario nocturno o a primera hora de la mañana, cuando la temperatura de la superficie terrestre es baja.

Reventones húmedos o secos

Este reventón térmico o cálido ha surgido tras las frecuentes olas de calor que se registran en los últimos años. Según la meteorología, pueden ser húmedos o secos.

La principal diferencia entre ambos reside en si la precipitación llega al suelo o no. Según Aemet, los reventones secos carecen de lluvia en la superficie y la corriente descendente es generada tras la evaporación del agua por debajo de la nube. Por otro lado, los húmedos se originan a raíz del alcance de las precipitaciones por la superficie terrestre.

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