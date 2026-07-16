Roberto Brasero explica el fenómeno que dispara el calor: "Los reventones térmicos elevan la temperatura en minutos"

Hemos pasado una noche de auténtico infierno en Almería, Alicante o Mallorca con temperaturas cercanas a los 40º. En Almería 37,5 a las 3:10, en Adra (Almería) 37,7º a la 1:30, en Puerto de Sóller (Mallorca) 36º a las 2:50, en Alcoy (Alicante) 38º a las 7:50. Eso en los observatorios oficiales de AEMET y más de 40º en otras redes, como la de Suremet/AVAMET, donde en Los Toyos, municipio almeriense, se llegó a los 44º esta pasada noche. Son momentos puntuales en los que la temperatura sube de golpe en apenas 10 mientras el viento se acelera y la humedad baja, un fenómeno atmosférico conocido como reventón cálido o reventón térmico.

Y de una noche con esos picos de calor a una tarde de calor sostenido ya que en Cieza o Lorca, en la región de Murcia hemos superado los 42º y en pueblos de Málaga, Alicante o Albacete vamos camino de ellos.

Otro repunte del calor

Mañana todavía pueden subir más las temperaturas en Murcia y Alicante, que es donde hoy las tenemos tan altas, subirán también en Cádiz y bajarán algo en Canarias y el norte peninsular. En el resto sin cambios. Seguirán las nubes en Galicia y el Cantábrico con algunas lluvias que serán débiles, no tan abundantes como las que hoy están descargando en Asturias.

Mañana menos cantidad. Más despejados estarán los cielos en el resto del oeste peninsular y en Canarias. Seguirán las nubes también el fin de semana en el extremo norte con chubascos dispersos y seguirán también las tormentas del sureste que estamos teniendo en las ultimas horas, y que más que agua dejan los cielos turbios mezclados con calima y fuertes rachas de viento en sierras de Almería, Murcia o Albacete.

En el resto fin de semana, soleado y con temperaturas que de nuevo irán subiendo. El sábado bajarán precisamente en Murcia y la Comunidad Valenciana pero en el resto sumaremos un par de grados por la tarde. El domingo de nuevo subirán en la mitad oriental de España donde llegaremos a 40º y a partir del lunes una entrada de aire cálido sahariano volverá a hacer que repunte el calor, también durante martes y miércoles día en el que los 40º podrían extenderse por más zonas de España.

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