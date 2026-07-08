Valencia afronta otra jornada de calor extremo con avisos rojos y temperaturas de hasta 44 grados

La ola de calor continúa azotando en la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este miércoles el aviso rojo por temperaturas extremas en el litoral sur de la provincia de Valencia, donde los termómetros podrían volver a alcanzar los 44 grados en el municipio de Carcaixent. Además, permanecen activos varios avisos en el interior sur y en el litoral sur de Valencia, así como en el litoral de Alicante, donde también se esperan registros superiores a los 42 grados.

La jornada llega después de un martes marcado por calor histórico situando a Carcaixent como punto más cálido de España, incluso de Europa, tras registrar la temperatura más elevada del continente durante este episodio de calor. En concreto, se registraron 44,8 grados. Las comarcas del interior son las que más han sufrido unas condiciones meteorológicas más críticas.

Según la previsión meteorológica, las temperaturas volverán a situarse muy por encima de los valores habituales para estas fechas. En amplias zonas de Valencia y Alicante se esperan máximas superiores a los 38 y 39 grados, mientras que en el sur de ambas provincias, los valores podrían alcanzar entre 42 y 43 grados, con picos cercanos a los 44 grados en varias localidades.

Aemet también mantiene la vigilancia sobre el interior de la provincia de Castellón. Durante la tarde podrían llegar chubascos y tormentas localmente fuertes, acompañadas de rachas intensas de viento. Estas precipitaciones supondrán un alivio generalizado frente al calor, que seguirá siendo el principal fenómeno meteorológico y el protagonista de este y de los próximos días.

Recomendaciones para el calor

Ante esta situación y este episodio de calor sofocante, los expertos insisten en la necesidad de extremar las precauciones, especialmente entre personas mayores, menores y colectivos vulnerables. Se recomienda evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantener una correcta hidratación, usar protección solar y evitar actividad física al aire libre en las horas que persistan estas altas temperaturas. También, se aconseja el uso de ropa ligera, protegerse con gorra o sombrero y caminar por la sombra siempre que se pueda.

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