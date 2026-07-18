Este fin de semana predominarán los avisos naranjas en zonas del sur peninsular

Las temperaturas para este fin de semana continuarán sin cambios y podrán bajar en el extremo norte. El sábado volverán a subir de forma generalizada en el interior con aviso naranja en varias zonas del sur peninsular como en el valle del Guadalquivir, la Cuenca del Genil, y la Campiña cordobesa en el que los termómetros llegarán a los 40 grados hasta las 21 horas, según informa la Agencia Estatal de Meteorología.

En varias zonas del este y mitad del país tendrán aviso amarillo como Murcia que puede haber tormentas acompañadas de granizo, en Sevilla y Almería llegarán a los 36 grados, mientras que en Baleares alcanzarán de temperatura máxima 38 grados.

El domingo se mantendrá estable, aunque es probable que se alcancen 40 grados en el sur e interior peninsular como en el valle del Ebro que los termómetros llegarán a los 39 grados.

También habrá aviso naranja en la Campiña cordobesa y la Cuenca del Genil hasta las 21 horas por alcanzar los 40 grados. En el resto del noroeste, interior y este peninsular habrá aviso amarillo en Madrid que habrá mayor probabilidad en el entorno de los valles fluviales, en Albacete habrá tormentas acompañadas de granizo y con una temperatura máxima de 38 grados. Y en Lleida se alcanzaran máximas de 36 grados en los valles y cuencas del sur.

En la mayor parte de la península predominarán cielos poco nubosos, y en Canarias, habrá nubes bajas. Por su parte, en Galicia y en el área cantábrica destacan los cielos cubiertos con precipitaciones débiles. En el resto de la península se prevé viento flojo, aunque irá más por la tarde predominando en la zona oeste, este, noroeste y centro norte peninsular.

Las máximas subirán en la península, salvo en el área mediterránea y el alto Ebro, donde bajarán. En Baleares se superarán los 35 grados y en amplias zonas de la península, salvo el cuadrante noroeste y el Cantábrico, siendo probable superar los 40 grados en zonas de Andalucía.

Las mínimas no sufrirán cambios continuando con las noches tropicales en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares, no bajando de los 25 grados en zonas del Mediterráneo y Guadalquivir.

En Canarias habrá fuertes rachas de viento, aunque moderado en el oeste del golfo de Cádiz y Estrecho y del nordeste de Galicia, Baleares y fachada oriental.

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