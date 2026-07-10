La previsión
Roberto Brasero, sobre el incendio de Almería: "Mejora el pronóstico, soplará viento húmedo de levante"
Este viernes, en general, han bajado las temperaturas y salimos de la Ola de calor.
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En el finde semana volverán a subir las temperaturas sobre todo en el Norte donde también nos esperan algunas tormentas y granizadas.
Más calor en el norte
Mañana sábado seguirán bajando las temperaturas en el oeste de Andalucía y en puntos del área mediterránea y de Baleares, pero subirán en el resto, especialmente en el Cantábrico.
Aunque no sea ola de calor, será una jornada calurosa en general, con más de 36° en muchas zonas. Bilbao alcanzará 38° y ciudades como Ourense, Pamplona, Zaragoza, Logroño o Lleida rondarán los 40°.
En cambio, Sevilla la máxima prevista es tan solo 30° y 31°en Almería donde bajarán hasta 5º las máximas en el levante almeriense, zona del trágico incendio
Tormentas con granizo
El sábado será soleado en Granada eso pero en Galicia se esperan tormentas fuertes o incluso muy fuertes y acompañadas de granizo. Algo de calima en el sureste y nubes por el oeste de Canarias, donde un frente podés dejar precipitaciones débiles.
El viento será de Levante en Almería, y eso ayudará, con la humedad que transporta este viento procedente del mar, a terminar de controlar el incendio de Los Gallardos
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