Antena 3 Noticias
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

La previsión

Roberto Brasero, sobre el incendio de Almería: "Mejora el pronóstico, soplará viento húmedo de levante"

Este viernes, en general, han bajado las temperaturas y salimos de la Ola de calor.

Roberto Brasero: "Mejora el pronóstico para el incendio de Almería donde empezará a soplar el húmedo viento de levante que refrescará la zona"

Roberto Brasero: "Mejora el pronóstico para el incendio de Almería donde empezará a soplar el húmedo viento de levante que refrescará la zona"

Publicidad

Roberto Brasero
Publicado:

En el finde semana volverán a subir las temperaturas sobre todo en el Norte donde también nos esperan algunas tormentas y granizadas.

Más calor en el norte

Mañana sábado seguirán bajando las temperaturas en el oeste de Andalucía y en puntos del área mediterránea y de Baleares, pero subirán en el resto, especialmente en el Cantábrico.

Aunque no sea ola de calor, será una jornada calurosa en general, con más de 36° en muchas zonas. Bilbao alcanzará 38° y ciudades como Ourense, Pamplona, Zaragoza, Logroño o Lleida rondarán los 40°.

En cambio, Sevilla la máxima prevista es tan solo 30° y 31°en Almería donde bajarán hasta 5º las máximas en el levante almeriense, zona del trágico incendio

Tormentas con granizo

El sábado será soleado en Granada eso pero en Galicia se esperan tormentas fuertes o incluso muy fuertes y acompañadas de granizo. Algo de calima en el sureste y nubes por el oeste de Canarias, donde un frente podés dejar precipitaciones débiles.

El viento será de Levante en Almería, y eso ayudará, con la humedad que transporta este viento procedente del mar, a terminar de controlar el incendio de Los Gallardos

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

El Tiempo

Roberto Brasero: "Mejora el pronóstico para el incendio de Almería donde empezará a soplar el húmedo viento de levante que refrescará la zona"

Roberto Brasero, sobre el incendio de Almería: "Mejora el pronóstico, soplará viento húmedo de levante"

La previsión del tiempo de César Gonzalo

El intenso calor disminuye pero ¡ojo!: volverá con fuerza la próxima semana, avisa César Gonzalo

Roberto Brasero

Roberto Brasero: "Se acaba esta ola de calor, ¿cuándo será la siguiente?"

César Gonzalo
Descenso térmico

Último día de 'la ola', mañana 'el calorazo' nos da un respiro: la previsión detallada de César Gonzalo

La previsión del tiempo de Roberto Brasero
Ola de calor

Roberto Brasero advierte del calor que aún resiste: "Todavía podrán alcanzarse los 40º en algunas zonas"

César Gonzalo
Altas temperaturas

Queda día y medio de ola de calor: seguimos con avisos de nivel rojo pero César Gonzalo anuncia el final de las temperaturas extremas

Se mantiene el aviso de nivel rojo por temperaturas que podrán superar los 44º a la sombra en el interior de Tarragona y de Valencia. Salvo una bajada simbólica en el norte, de uno o dos grados, en el resto tendremos el mismo calor que ayer. Las tormentas descargarán en el nordeste, donde podrán ser fuertes. Todo esto en un miércoles soleado en el casi todo el país.

Sumacàrcer (Valencia) registra la temperatura más alta de la Comunitat en un lunes de máximas por encima de 40 grados
OLA DE CALOR

Valencia afronta otra jornada de calor extremo con avisos rojos y temperaturas de hasta 44 grados

Aemet mantiene el nivel máximo de alerta en el sur de Valencia, mientras amplía avisos por altas temperaturas en otros puntos de la provincia y advierte de posibles tormentas intensas en Castellón.

La previsión de Roberto Brasero

Roberto Brasero: "Llegamos al pico de la ola de calor"

César Gonzalo

Día de peligro extremo por el calor en el este, con aviso de nivel rojo: las advertencias de César Gonzalo

Roberto Brasero advierte de que la ola de calor sigue

Roberto Brasero advierte de los avisos rojos por calor: "Podrían alcanzarse los 44º a la sombra"

Publicidad