El intenso calor disminuye pero ¡ojo!: volverá con fuerza la próxima semana, avisa César Gonzalo

El día ha comenzado con la terrible noticia de las personas fallecidas en el mortal incendio de Almería. En el que el viento, ayudó a propagar las llamas con suma rapidez durante la tarde de ayer. Preocupa y mucho que hoy, tras una tregua durante la madrugada, podrá volver a ser fuerte, y además cambiará dirección. A pesar del descenso de las temperaturas, el riesgo de incendio forestales será extremo en casi todo el país, mucha precaución y sentido común.

Breve bajada

La tarde de este viernes será menos sofocante con una bajada que restará de 3º a 5º en el este de la península. Descenso que más ligero llegará al resto de la península. Después las máximas volverán a subir durante el sábado, para después volver a descender de cara al domingo. Hoy los avisos de AEMET por altas temperaturas se reducen. El nivel naranja se activa el norte de Lleida y Mallorca donde podrán superar los 40º. El nivel amarillo se mantiene en Navarra, Aragón, Cataluña. Asimismo, en puntos del sureste, Málaga, Toledo, Madrid y Ourense.

Menos de 40º

Salvo en Zaragoza, Lleida, Murcia y Palma, donde se rozarán los 40º, las máximas quedarán por debajo en el resto. Se prevén unos suaves 34º en Sevilla; 35º en Madrid y León; 37º en Ourense, Logroño, Toledo y Badajoz; En Canarias en Santa Cruz de Tenerife alcanzarán unos 28ºC de temperatura.

Con tormentas

Las nubes de tipo bajo que han aparecido en el norte de Galicia, y comunidades del Cantábrico irán dejando grandes claros. De nuevo las tormentas volverán a surgir ayudadas por el calor, y la inestabilidad en capas altas. Podrán dejar fuertes chaparrones y granizadas. Por ello AEMET decreta avisos fenómenos tormentosos en Castilla y León, este de Lugo, de Ourense, interior de Asturias, oeste de Cantabria, La Rioja, sur de Aragón, interior de la Comunidad Valenciana y en el norte de Lleida. En el resto los cielos despajados continuarán con nosotros. Durante el sábado y el domingo será en el norte donde los chaparrones de tarde volverán a repetirse. Todo esto con ligera calima extendiéndose, de sur a norte.

Más calor en el este

Durante la próxima una nueva lengua de aire muy caluroso quedará anclada en el Mediterráneo. Eso significa que es muy probable que en el este de la Península y sobre todo en Baleares, el calor extremo de estos días atrás se repita.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com