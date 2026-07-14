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Ascenso térmico

El Sáhara manda un aviso del calor que llegará al final de la semana: César Gonzalo detalla la previsión

El calor repunta en el interior con temperaturas que rozarán los 40º en el nordeste, con avisos de nivel naranja por altas temperaturas. Sigue el tiempo estable en general, salvo algunas tormentas en las montañas del este, puntualmente fuertes en Asturias y Galicia. La calima continúa sobre los cielos del Mediterráneo.

César Gonzalo

César Gonzalo explica las señales que anuncian que el calor extremo está regresando. | Antena 3 Noticias

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César Gonzalo
César Gonzalo
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La calima recorre los cielos del Mediterráneo. Síntoma de la presencia de una masa de aire sahariana, que de momento se queda en el este del país. Es un aviso del Sáhara, que nos sirve de advertencia para prepararnos del regreso del calor extremo. Que podría regresar durante este domingo, y que incluso podría ser el punto de partida de la tercera ola de calor del verano. Queda mucho, y podría cambiar la previsión. Nosotros lo iremos confirmando a lo largo de la semana. Hoy el calor nos devuelve los 40º al mapa.

Repunte del calor

En este martes vuelven los ascensos de las temperaturas máximas. Se quedarán en el interior de la península, costas de Andalucía y en Canarias. Subida que vuelve a traer los 40º a capitales como Pamplona y Lleida. Obligando a AEMET a decretar avisos de nivel naranja por temperaturas que podrán rozar esos cuarenta en Navarra, La Rioja, Aragón e interior de Cataluña. Los avisos amarillos persisten en Baleares y en el este. Además, se extienden a Málaga y Granada donde podrán llegar a los 39º C, asimismo a la Comunidad de Madrid donde se prevén hasta unos 37ºC. En el oeste de la península hoy seguiremos sin grandes cambios en los termómetros.

Tormentas de tarde

El tiempo estable sigue predominado en nuestro territorio. Los cielos nubosos continuarán en el norte de Galicia y de Asturias. Por la tarde en estas comunidades regresarán las tormentas, acompañados de chubascos que pueden ser fuertes. Más débiles también se esperan en Pirineos, sierras de Teruel, de Castellón, de Valencia, de Albacete, interior de Murcia y este de Andalucía. La calima seguirá sobre los cielos de las costas del Mediterráneo. Mientras en Canarias las nubes volverán a quedarse acumuladas en el norte.

Subida en el Levante

Este miércoles las temperaturas sufrirán un ascenso más que notable en la Comunidad Valenciana, este de Cataluña, Región de Murcia, Baleares en el Andalucía. En zonas de interior de estas regiones podrán rebasar los 40º incluso los 42º. Por otro lado, los termómetros restarán un par de grados en el extremo norte.

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