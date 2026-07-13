Antena 3 Noticias
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

La previsión

Roberto Brasero avisa de otro episodio de calor extremo: "Las temperaturas podrían volver a dispararse"

Desde el chupinazo hasta el "pobre de mí" las altas temperaturas han sido protagonistas de las fiestas de San Fermín. Mañana, el día que acaban, de nuevo se esperan 40ºen Pamplona. Y en Murcia, Zaragoza y Teruel también. Y el miércoles en el Mediterráneo, más calor todavía.

La previsión de Roberto Brasero

La previsión de Roberto Brasero Antena 3 Noticias

Publicidad

Roberto Brasero
Publicado:

Suben mañana de nuevo las temperaturas en la mayor parte de España. Continuará el tiempo estable, aunque de nuevo con chubascos acompañados de tormenta en zonas del noroeste peninsular, en el interior de Galicia y de Asturias y también por la tarde en el entorno de los Pirineos y el sistema ibérico.

Las tormentas podrán ser localmente fuertes de nuevo y estar acompañadas de granizo. Sol en el resto de España con algo calima, o polvo en suspensión en zonas del Mediterráneo y vientos alisios en Canarias también con los cielos mayoritariamente despejados en el archipiélago.

Las temperaturas mañana serán más elevadas que las de hoy en toda España salvo en Huelva, Galicia, Asturias, Cantabria y Valencia donde no van a cambiar. Estaremos entre los 36° de la zona centro y sur peninsular hasta los 38º el noreste y los 40° en ciudades como Murcia. Logroño, Lleida, Zaragoza, Teruel o Pamplona, donde puede que se hayan vivido este año los sanfermines más calurosos de su historia, superando a los de 1982.

El miércoles se espera más calor en el Este

Tras la subida de mañana nos espera un nuevo ascenso de las temperaturas el miércoles, esta vez más acusado en el área mediterránea y Andalucía. En general, será una jornada muy cálida otra vez en el este peninsular y archipiélago balear y algo más suave en el noroeste: A Coruña llegará como mucho a 25°, en León se esperan 31º pero en Burgos podremos llegar a 35º y en Valencia hasta 37º, como en Sevilla pero con el doble de humedad. Y de nuevo en Lleida, Zaragoza o Murcia encontraremos las más calurosas ya que podrán superar claramente los 40° e incluso rondar los 42°.

El miércoles también podrán caer tormentas localmente fuertes y con granizo en puntos de Galicia y Asturias y en el interior oriental de la península, sobre todo en áreas montañosas.

Para el jueves y viernes se espera una mayor inestabilidad atmosférica lo que puede traducirse en lluvias y chubascos localmente fuertes en las comunidades cantábricas y los Pirineos y que podrían extenderse también con intensidad fuerte puntualmente a otras zonas del este y del centro de la península. Estos dos días, jueves y viernes, las temperaturas bajarán en el norte pero seguirá el calor intenso en buena parte del este peninsular y Baleares.

Y lo que estamos viendo para el próximo fin de semana es otro repunte generalizado de las temperaturas. Estamos hablando de calor sobre calor y por lo tanto de temperaturas muy elevadas que podrían deparar un nuevo episodio cálido intenso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

El Tiempo

La previsión de Roberto Brasero

Roberto Brasero avisa de otro episodio de calor extremo: "Las temperaturas podrían volver a dispararse"

César Gonzalo

César Gonzalo advierte que el calor extremo acecha desde el Mediterráneo, hoy de momento perdona

Ola de calor

Este domingo las máximas descenderán dejando algún chubasco ocasional en la zona norte del país

Llega la segunda ola de calor del verano con máximas que superan los 40 grados
Tiempo

El calor da una tregua en parte de España, pero seguirán los 40 grados en el nordeste este fin de semana

Roberto Brasero: "Mejora el pronóstico para el incendio de Almería donde empezará a soplar el húmedo viento de levante que refrescará la zona"
La previsión

Roberto Brasero, sobre el incendio de Almería: "Mejora el pronóstico, soplará viento húmedo de levante"

La previsión del tiempo de César Gonzalo
Descenso térmico

El intenso calor disminuye pero ¡ojo!: volverá con fuerza la próxima semana, avisa César Gonzalo

Temperaturas más bajas en Península y Canarias. Los avisos por altas temperaturas se reducen. El nivel naranja sigue en Lleida y Mallorca, con más de 40ºC. Las tormentas volverán a extenderse por la tarde en la mitad norte y sierras del centro. Probable viento fuerte en el incendio de Los Gallardos en Almería.

Roberto Brasero
La previsión

Roberto Brasero: "Se acaba esta ola de calor, ¿cuándo será la siguiente?"

Mañana bajan las temperaturas en toda España. Seguirán siendo elevadas y seguirá haciendo mucho calor pero ya no tanto: el viernes no será un día de ola calor. Y el fin de semana tampoco, aunque subirán de nuevo por el norte y la semana que vienen el área mediterránea.

César Gonzalo

Último día de 'la ola', mañana 'el calorazo' nos da un respiro: la previsión detallada de César Gonzalo

La previsión del tiempo de Roberto Brasero

Roberto Brasero advierte del calor que aún resiste: "Todavía podrán alcanzarse los 40º en algunas zonas"

César Gonzalo

Queda día y medio de ola de calor: seguimos con avisos de nivel rojo pero César Gonzalo anuncia el final de las temperaturas extremas

Publicidad