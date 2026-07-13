Roberto Brasero avisa de otro episodio de calor extremo: "Las temperaturas podrían volver a dispararse"

Suben mañana de nuevo las temperaturas en la mayor parte de España. Continuará el tiempo estable, aunque de nuevo con chubascos acompañados de tormenta en zonas del noroeste peninsular, en el interior de Galicia y de Asturias y también por la tarde en el entorno de los Pirineos y el sistema ibérico.

Las tormentas podrán ser localmente fuertes de nuevo y estar acompañadas de granizo. Sol en el resto de España con algo calima, o polvo en suspensión en zonas del Mediterráneo y vientos alisios en Canarias también con los cielos mayoritariamente despejados en el archipiélago.

Las temperaturas mañana serán más elevadas que las de hoy en toda España salvo en Huelva, Galicia, Asturias, Cantabria y Valencia donde no van a cambiar. Estaremos entre los 36° de la zona centro y sur peninsular hasta los 38º el noreste y los 40° en ciudades como Murcia. Logroño, Lleida, Zaragoza, Teruel o Pamplona, donde puede que se hayan vivido este año los sanfermines más calurosos de su historia, superando a los de 1982.

El miércoles se espera más calor en el Este

Tras la subida de mañana nos espera un nuevo ascenso de las temperaturas el miércoles, esta vez más acusado en el área mediterránea y Andalucía. En general, será una jornada muy cálida otra vez en el este peninsular y archipiélago balear y algo más suave en el noroeste: A Coruña llegará como mucho a 25°, en León se esperan 31º pero en Burgos podremos llegar a 35º y en Valencia hasta 37º, como en Sevilla pero con el doble de humedad. Y de nuevo en Lleida, Zaragoza o Murcia encontraremos las más calurosas ya que podrán superar claramente los 40° e incluso rondar los 42°.

El miércoles también podrán caer tormentas localmente fuertes y con granizo en puntos de Galicia y Asturias y en el interior oriental de la península, sobre todo en áreas montañosas.

Para el jueves y viernes se espera una mayor inestabilidad atmosférica lo que puede traducirse en lluvias y chubascos localmente fuertes en las comunidades cantábricas y los Pirineos y que podrían extenderse también con intensidad fuerte puntualmente a otras zonas del este y del centro de la península. Estos dos días, jueves y viernes, las temperaturas bajarán en el norte pero seguirá el calor intenso en buena parte del este peninsular y Baleares.

Y lo que estamos viendo para el próximo fin de semana es otro repunte generalizado de las temperaturas. Estamos hablando de calor sobre calor y por lo tanto de temperaturas muy elevadas que podrían deparar un nuevo episodio cálido intenso.

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