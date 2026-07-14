Antena 3 Noticias
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

La previsión

Roberto Brasero avisa del inicio de la canícula: "Empieza el periodo del año en el que más calor hace"

Mañana subirán más las temperaturas en el este y sur de España de modo que estrenamos la canícula con nuevos avisos de nivel rojo en las provincias de Zaragoza y Valencia y calor intenso en otras muchas zonas de España. Otros años sería solo el principio, ahora es calor sobre calor.

Roberto Brasero

Roberto Brasero Antena 3 Noticias

Publicidad

Roberto Brasero
Publicado:

Este miércoles comienzan ese periodo que el propio diccionario de la RAE define como el "período del año en que es más fuerte el calor" y que, según los datos climatológicos de la AEMET, suele abarcar desde el 15 de julio al 15 de agosto. Ahí suelen darse los récords, las temperaturas más altas del año.

Lo que ocurre es que este año ya llevamos con récords y temperaturas elevadas desde finales de junio. Ahora podríamos decir que se trata de "calor sobre calor", tanto el que tendremos mañana en el sur y sobre todo el este de España como el que, sobre todo, esperamos a partir del domingo y para toda la semana que viene. Una semana en la que muy posiblemente la canícula hará honor a su nombre.

Avisos nivel rojo

De momento mañana miércoles vuelven los avisos de nivel rojo a las provincias de Zaragoza y Valencia por la posibilidad de superar los 42º a la sombra, en el caso de Valencia más probable en el prelitoral aunque en la costa también se notará más calor, incrementado por la humedad del mar.

Llegaremos a 42º en Murcia y nos quedaremos cerca en Lérida y Mallorca. Bajan mañana las máximas en Navarra. Álava y Asturias. Subirán también en el sur de Andalucía, sobre todo en Huelva, y ligeramente en las islas Canarias, pero en ambos casos llegarán a será tan altas como las del este de España.

También con tormentas

Algunas tormentas nos esperan mañana de nuevo por el norte -interior de Lugo y Asturias- con chubascos en el Cantábrico y tormentas por la tarde en pirineos pero la novedad estará en el sureste: además de la calima que ya tenemos estos días -polvo en suspensión- y del incremento del calor que se espera mañana, tendremos también la visita de nubes que ya desde bien temprano irán recorriendo el este peninsular de sur a norte.

Por lo tanto este miércoles podríamos tener tormentas en Albacete, el interior de Valencia y el norte de Murcia, que vendrán acompañadas de rachas de viento muy fuertes e incluso granizo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

El Tiempo

Roberto Brasero

Roberto Brasero avisa del inicio de la canícula: "Empieza el periodo del año en el que más calor hace"

César Gonzalo

El Sáhara manda un aviso del calor que llegará al final de la semana: César Gonzalo detalla la previsión

BRASERO

Roberto Brasero avisa de otro episodio de calor extremo: "Las temperaturas podrían volver a dispararse"

César Gonzalo
Calor contenido

César Gonzalo advierte que el calor extremo acecha desde el Mediterráneo, hoy de momento perdona

Ola de calor
Tiempo

Este domingo las máximas descenderán dejando algún chubasco ocasional en la zona norte del país

Llega la segunda ola de calor del verano con máximas que superan los 40 grados
Tiempo

El calor da una tregua en parte de España, pero seguirán los 40 grados en el nordeste este fin de semana

Se presuponen temperaturas más bajas en buena parte del país, aunque el nordeste no se 'librará' de los 40 grados.

Roberto Brasero: "Mejora el pronóstico para el incendio de Almería donde empezará a soplar el húmedo viento de levante que refrescará la zona"
La previsión

Roberto Brasero, sobre el incendio de Almería: "Mejora el pronóstico, soplará viento húmedo de levante"

Este viernes, en general, han bajado las temperaturas y salimos de la Ola de calor.

La previsión del tiempo de César Gonzalo

El intenso calor disminuye pero ¡ojo!: volverá con fuerza la próxima semana, avisa César Gonzalo

Roberto Brasero

Roberto Brasero: "Se acaba esta ola de calor, ¿cuándo será la siguiente?"

César Gonzalo

Último día de 'la ola', mañana 'el calorazo' nos da un respiro: la previsión detallada de César Gonzalo

Publicidad