Roberto Brasero avisa del inicio de la canícula: "Empieza el periodo del año en el que más calor hace"

Este miércoles comienzan ese periodo que el propio diccionario de la RAE define como el "período del año en que es más fuerte el calor" y que, según los datos climatológicos de la AEMET, suele abarcar desde el 15 de julio al 15 de agosto. Ahí suelen darse los récords, las temperaturas más altas del año.

Lo que ocurre es que este año ya llevamos con récords y temperaturas elevadas desde finales de junio. Ahora podríamos decir que se trata de "calor sobre calor", tanto el que tendremos mañana en el sur y sobre todo el este de España como el que, sobre todo, esperamos a partir del domingo y para toda la semana que viene. Una semana en la que muy posiblemente la canícula hará honor a su nombre.

Avisos nivel rojo

De momento mañana miércoles vuelven los avisos de nivel rojo a las provincias de Zaragoza y Valencia por la posibilidad de superar los 42º a la sombra, en el caso de Valencia más probable en el prelitoral aunque en la costa también se notará más calor, incrementado por la humedad del mar.

Llegaremos a 42º en Murcia y nos quedaremos cerca en Lérida y Mallorca. Bajan mañana las máximas en Navarra. Álava y Asturias. Subirán también en el sur de Andalucía, sobre todo en Huelva, y ligeramente en las islas Canarias, pero en ambos casos llegarán a será tan altas como las del este de España.

También con tormentas

Algunas tormentas nos esperan mañana de nuevo por el norte -interior de Lugo y Asturias- con chubascos en el Cantábrico y tormentas por la tarde en pirineos pero la novedad estará en el sureste: además de la calima que ya tenemos estos días -polvo en suspensión- y del incremento del calor que se espera mañana, tendremos también la visita de nubes que ya desde bien temprano irán recorriendo el este peninsular de sur a norte.

Por lo tanto este miércoles podríamos tener tormentas en Albacete, el interior de Valencia y el norte de Murcia, que vendrán acompañadas de rachas de viento muy fuertes e incluso granizo.

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