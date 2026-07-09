Último día de 'la ola', mañana 'el calorazo' nos da un respiro: la previsión detallada de César Gonzalo

La segunda ola de calor del verano se despide en un día en el que aún seguimos con avisos por altas temperaturas en 14 comunidades. Hoy únicamente llega un primer alivio térmico a Extremadura y Andalucía. Será mañana cuando de forma más generalizada restaremos unos grados al calor. No será un descenso acusado, pero al menos las máximas quedarán por debajo de los 40º en gran parte el país, pero no en todo.

Sin avisos rojos

En este jueves se desactivan los avisos de nivel rojo en el este, pero se mantienen los de nivel naranja. Los encontramos activos por máximas de más de 40º en Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Baleares, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y en Almería. Y por poder superar los 39º en la Comunidad de Madrid.

Descenso en el sur

Hoy es noticia que los termómetros quedarán por debajo de los 40º en el Valle del Guadalquivir, y Badajoz. En el resto el calor hoy seguirá invariable. Se prevén unos 'refrescantes' 36º en Sevilla; Llegarán a 38º en Madrid, Zamora y Palma; a 39º en Badajoz y Ciudad Real; a 40º en Logroño y Pamplona; Las más altas serán los 42º de Zaragoza y Lleida, las más bajas los 22º de A Coruña y 25º de las Palmas de Gran Canaria.

Tormentas vespertinas

Se mantiene la estabilidad de las últimas jornadas. Sólo se verá interrumpida por la aparición de tormentas, que podrán descargar con fuerza en las montañas del norte. Con avisos activos por fenómenos tormentosos en el norte de León, Burgos, Álava, Navarra, Huesca y Zaragoza. Más débiles también podremos tener algún chubasco por la tarde en las sierras del sistema central. En el viento de poniente soplará con fuerza en el Área del Estrecho. Y la calima de nuevo podrá aparecer en los cielos de archipiélago canario.

Alivio térmico

Este viernes las temperaturas bajan en el centro y el este. Tendremos una tarde menos sofocante con temperaturas de 34º en Sevilla; 35º en Madrid y Salamanca; 36º en Cáceres y Valladolid; 37º en Logroño y Pamplona. La excepción seguirá en el este, donde los 40º se mantendrán en Lleida, Zaragoza, Murcia y Palma. Durante el fin de semana, el calor repuntará en el norte de cara al sábado, y volverá de disminuir durante el domingo. Será en el este del país donde según los pronósticos las altas temperaturas se mantendrán, o incluso volverán a subir durante la próxima semana.

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