César Gonzalo advierte que el calor extremo acecha desde el Mediterráneo, hoy de momento perdona

Lunes a menos de 40ºC en todo el país. El calor nos da un respiro, aunque no podremos confiarnos, tenemos muy cerca una nueva de masa de aire recalentada acechándonos. Durante casi toda la semana afectará al este del país, y especialmente a Baleares. Al resto no llegará durante los próximos días, pero es muy probable que, en el tramo final de la semana y principios de la próxima, se extienda a todo el país. Sería el comienzo de un nuevo episodio de calor extremo.

Menos de 40 ºC

La tarde del lunes nos dejará máximas que quedarán por debajo de los 40ºC. Con temperaturas que bajan en el extremo norte. Suben ligeramente en Andalucía, Murcia, interior de la Comunidad Valenciana y en Baleares. A pesar de estas subidas, hoy no llegaremos a esos 40º. Se rozarán en Baleares, con aviso de nivel naranja activo en Mallorca por 39º. El nivel amarillo se activa en Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, el interior de la Comunidad Valenciana y en Albacete. Zonas donde podrán alcanzar los 38ºC. En el resto habrá que aprovechar los solo 32º de Madrid, Valladolid y Cáceres; los suaves 34º de Sevilla y Córdoba; y los apenas 30º de Bilbao y Ourense.

Lunes estable

Tendremos ambiente soleado en casi todo el país. En el norte de Canarias y en Galicia se esperan cielos nubosos. Además, la calima seguirá apareciendo en los cielos del este. Por la tarde las tormentas reducen su número, quedando restringidas al norte. Pueden ser fuertes en Pirineos, más débiles podrán aparecer en el norte de Galicia, de León e interior de Asturias. Además, no se podrán descartar en Aragón y el interior de Castellón.

Calor en aumento

Mañana martes las temperaturas subirán en casi todo el interior, añadiendo hasta 5º a los valores de este lunes. El miércoles será en el este donde experimenten una nueva subida que se mantendrá durante las próximas jornadas. Así que en este lunes tendremos las temperaturas más bajas de toda de la semana. Sobre todo, si tenemos en cuenta que entre este lejano domingo y el próximo lunes podríamos recibir el siguiente episodio de calor de extremo. Que hoy de momento hoy solo nos acecha desde el este.

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