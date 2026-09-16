Mercedes Martín: "El Mediterráneo afronta dos días de tormentas muy fuertes y lluvias torrenciales"

El tiempo ha cambiado de forma brusca este miércoles. El paso de un frente, acompañado de aire frío en altura, ha disparado la inestabilidad en el este peninsular y Baleares, donde se esperan chubascos y tormentas muy fuertes. Al mismo tiempo, las máximas han caído más de diez grados respecto a ayer en amplias zonas del norte.

Las áreas más afectadas por las lluvias durante esta tarde serán Cataluña, el sur de Aragón, la Comunidad Valenciana, el este de Castilla-La Mancha y Mallorca. Las tormentas podrán ir acompañadas de granizo de gran tamaño y rachas muy intensas de viento, además de precipitaciones torrenciales.

En algunos puntos podrían caer más de 40 l/m² en menos de una hora y superarse los 100 l/m² en apenas dos o tres horas. Con estas cantidades existe riesgo de inundaciones y riadas locales.

Más de diez grados menos en el norte

Fuera del área mediterránea, el otro gran cambio está en los termómetros. Las máximas han bajado con fuerza en el norte peninsular, con diferencias de más de diez grados en solo 24 horas.

En zonas del Alto Ebro y del Cantábrico oriental apenas se alcanzan los 20 o 22 ºC, en claro contraste con el calor de los últimos días. El ambiente veraniego resiste, sin embargo, en el valle del Guadalquivir y el sur de Canarias, donde todavía pueden alcanzarse unos 35 ºC.

En el archipiélago canario también han bajado las temperaturas este miércoles, aunque la calima seguirá presente durante la jornada.

El jueves, el aire más fresco avanzará hacia otras zonas. Las mayores bajadas de las máximas se esperan en la mitad sur, el centro y buena parte del este peninsular, donde en algunos puntos podrán perderse entre 6 y 9 grados respecto a este miércoles.

Una madrugada fría en el interior

El cambio también se notará durante la noche. La próxima madrugada dejará valores poco habituales después del calor de comienzos de semana.

En Ávila se esperan apenas 5 ºC; 7 ºC en Salamanca y Teruel; 8 ºC en León y Soria; y 9 ºC en Burgos. Valladolid y Zamora rondarán los 11 ºC, mientras que Madrid se quedará en torno a 14 ºC.

El contraste será notable con el Mediterráneo y el sur. Barcelona no bajará de 20 ºC, Málaga rondará los 22 ºC y Almería los 21 ºC. En Canarias, las mínimas se mantendrán alrededor de los 24 ºC.

Baleares, en el foco durante la madrugada del jueves

La situación seguirá siendo complicada durante la madrugada del jueves. Los chubascos más intensos afectarán a la costa catalana, la Comunidad Valenciana, el este de Castilla-La Mancha, la Región de Murcia y Baleares.

Especial atención merece el archipiélago balear. En algunas zonas podrían superarse los 50 l/m² en menos de una hora, sobre todo en Ibiza. Las tormentas podrán dejar también granizo grande y rachas muy intensas de viento.

A partir del mediodía, los chubascos podrán reactivarse en estas mismas regiones y alcanzar además Andalucía oriental.

Mientras tanto, habrá lluvias débiles en el Cantábrico y el tiempo será mucho más tranquilo en el resto. El calor quedará ya muy limitado: solo los valles del Guadiana y del Guadalquivir superarán los 30 o 32 ºC.

En Canarias, la calima irá desapareciendo, los alisios soplarán con fuerza y los termómetros regresarán a valores más propios de mediados de septiembre.

Tiempo más estable desde el viernes

A partir del viernes irá ganando terreno el tiempo anticiclónico, aunque todavía quedarán algunas zonas con inestabilidad.

Ese día lloverá en el Cantábrico y podrán repetirse algunos chubascos con tormenta en el área mediterránea peninsular y Baleares, localmente fuertes. El sábado quedarán más restringidos al litoral del sureste e Ibiza y el domingo prácticamente desaparecerán.

Las temperaturas comenzarán entonces a recuperarse. El domingo podrían alcanzarse 28 a 30 ºC en amplias zonas del país y entre 32 y 34 ºC en el sur de Galicia, Extremadura y Andalucía.

En Canarias, los alisios dejarán nubes y algunas lluvias débiles en el norte de las islas durante el fin de semana. Allí, el ascenso térmico llegará previsiblemente a partir del lunes.