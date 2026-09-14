Mercedes Martín: “La sensación de otoño llegará el miércoles”

A mediados de septiembre, España encara dos jornadas con un ambiente más propio de pleno verano. Este lunes y mañana martes el calor será especialmente intenso, con máximas cercanas a los 40 ºC en el suroeste y valores muy por encima de lo habitual para estas fechas en buena parte del país.

El miércoles llegará el cambio. La entrada de aire más fresco hará caer con fuerza los termómetros, especialmente en el norte, donde algunas ciudades perderán hasta 12 grados en apenas 24 horas. También aumentará la inestabilidad, con lluvias en el Cantábrico y tormentas en el este peninsular.

El mapa de anomalías térmicas del ECMWF muestra que este lunes prácticamente toda la Península registra valores por encima de la media. La anomalía cálida también se extiende por amplias zonas de Europa occidental, especialmente por Portugal, Francia y las islas británicas.

Anomalías temperaturas lunes | Antena 3 Noticias

En España, este lunes se alcanzan hasta 39 ºC en Badajoz, mientras que Sevilla llega a 38 ºC. Valladolid, Zaragoza, Logroño y Pamplona se mueven entre los 34 y los 35 ºC, cifras muy elevadas para esta época del año.

Contrastes el martes

Mañana, martes, continuará el ambiente seco, estable y muy cálido en gran parte del país. Las temperaturas alcanzarán 38 ºC en Badajoz y Sevilla; 37 ºC en Zaragoza, Cáceres, Córdoba y Granada; y 36 ºC en Logroño, Lleida, Guadalajara, Ciudad Real y Jaén. Madrid llegará a 35 ºC, la misma máxima prevista en Valladolid, Zamora o Albacete.

El contraste será notable en el extremo norte, donde la llegada del frente aumentará la nubosidad y podrá dejar algunas precipitaciones. Las máximas se quedarán en torno a 23 ºC en A Coruña, 24 ºC en Santander, 25 ºC en Oviedo y 29 ºC en Bilbao.

Las noches también seguirán siendo templadas. En la madrugada del martes al miércoles se prevén mínimas de 20 ºC en Madrid, Sevilla, Málaga, Almería y Alicante; de 21 ºC en Barcelona, Cádiz y Jaén; y de hasta 26 ºC en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

El gran cambio llega el miércoles

El miércoles llegará el giro de la semana. Los termómetros bajarán de forma generalizada, sobre todo en la mitad norte, donde las máximas podrán caer entre 6 y 9 grados en apenas 24 horas y todavía más en algunos puntos.

El ejemplo más significativo será Logroño, que pasará de 36 ºC el martes a 24 ºC el miércoles, doce grados menos. Pamplona bajará de 33 a 23 ºC; Vitoria, de 31 a 21 ºC; Valladolid, de 35 a 25 ºC; y Zaragoza, de 37 a 27 ºC.

Madrid también notará el cambio, aunque con menos intensidad: de 35 ºC a 29 ºC. En el sur, en cambio, el calor tardará más en ceder. Badajoz todavía alcanzará 36 ºC y Sevilla rondará los 35 ºC.

La bajada de los termómetros vendrá acompañada de una mayor inestabilidad. El frente dejará lluvias en zonas del Cantábrico y los Pirineos y podrá favorecer la aparición de tormentas en el este peninsular, mientras que en amplias áreas del centro y del sur seguirá predominando el tiempo seco.

Sensación de otoño en el norte

Durante el jueves y el viernes se afianzará un ambiente mucho más fresco en el norte. Pamplona se moverá en torno a los 22 ºC, Vitoria entre 21 y 22 ºC y Valladolid alrededor de 25 o 26 ºC.

El cambio también se notará de madrugada. Al final de la semana, Vitoria podría bajar hasta 9 ºC, Valladolid hasta 10 ºC y Pamplona y Logroño hasta 11 ºC. A primeras horas, el ambiente tendrá ya un carácter mucho más otoñal.

El suroeste, sin embargo, quedará al margen de ese ambiente más fresco. Badajoz seguirá rondando los 35 ºC el jueves y el viernes, mientras que Sevilla se situará entre 33 y 34 ºC.

La previsión pierde precisión a partir del jueves. Por ahora, los modelos apuntan a menos inestabilidad, aunque todavía podrían aparecer lluvias en el Cantábrico y algunas tormentas en el sureste. De cara al viernes, los termómetros podrían volver a ganar algunos grados en numerosas zonas.

Canarias

En Canarias, los alisios soplarán con más fuerza durante la segunda mitad de la semana. Eso llevará más nubes al norte de las islas de mayor relieve y podría dejar alguna lluvia débil. Al mismo tiempo, el calor perderá intensidad y los termómetros volverán a valores más habituales para mediados de septiembre.