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Cambio de tiempo

El miércoles llega con un cambio drástico en el tiempo: del verano, pasaremos de golpe al otoño

Durante la tarde un frente frío dejará lluvias débiles y menos calor en el norte de Galicia y en las comunidades del Cantábrico. En el resto seguimos de pleno verano, con temperaturas más altas que las de ayer. Ascenso que obliga a activar el aviso de nivel naranja por máximas de más de 38º en Fuerteventura y sur de Gran Canaria.

Cesar gonzalo tiempo

Mañana tendremos un cambio drástico en el tiempo. Del verano, pasaremos de golpe al otoño. | Antena 3 Noticias

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César Gonzalo
César Gonzalo
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Mañana vamos a vivir un cambio drástico en el tiempo. En apenas 24 horas vamos a abandonar la prórroga del mes de julio de estos días, para poner un pie dentro del otoño. Un cambio drástico que se llevará el calor del un plumazo en el centro y el norte. A cambio del retorno del tiempo tormentoso al este del país.

Cresta del calor

Estamos ante el día más caluroso de esta semana. Destacan las islas Canarias, todo el archipiélago se encuentra en aviso amarillo por calor. Preocupa especialmente Fuerteventura y el sur de Gran Canaria donde asciende a naranja. Riesgo importe por máximas que podrán superar los 38º, además, acompañado de calima, que seguirá siendo abundante en las islas.

En la península los avisos repiten en Extremadura, Andalucía. Además, se extienden a la Comunidad de Madrid, Toledo, Cuenca, Guadalajara, Zaragoza y el interior de Cataluña. En estas áreas se podrán superar los 36 ºC. En el cado de Badajoz y el Guadalquivir rozarán los 40º.

Frente frío

La excepción al calor la encontramos en el extremo norte. A Coruña, Lugo, Asturias y Cantabria tendrán nubosidad en aumento y a partir de la tarde algunas lluvias débiles. A última hora también llegarán al norte del País Vasco.

Además, en todas estas regiones, ya hoy, verán como el calor disminuye. Con temperaturas de 23º en Santiago de Compostela, 24º en Santander, y 25º en Oviedo. En el resto seguiremos con un día de pleno verano. De sol, salvo por las nubes acumuladas en el este de Cádiz, Ceuta y Melilla por el viento de levante que irá perdiendo fuerza. Todo lo contrario, sucederá en el norte de Castilla y León, asimismo en el valle del Ebro donde se el viento cobrará intensidad.

Cambio Drástico

Las temperaturas de mañana no tendrán nada que ver con las de hoy en la mitad norte, centro y el oeste de Andalucía. Con un desplome extraordinario que como mucho podrá restar hasta 12º. Hará falta la manga larga por la tarde en el norte y además habrá que estar pendientes de las tormentas en el este.

A partir del mediodía de mañana, y durante la madrugada del jueves, podrán descargar con fuerza en el este de Castilla-La Mancha, interior de la Comunidad Valenciana y Aragón. Las que más preocupan son las que se prevén de cara a la tarde noche en Cataluña donde podrán ser muy fuertes. En el resto veremos como aumenta la nubosidad, incluso no se podrá descartar algún chubasco en el centro.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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