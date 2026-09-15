Mercedes Martín: “Llega un cambio brusco de tiempo con tormentas muy fuertes y hasta 12 grados menos”

España despedirá este martes el episodio de calor casi veraniego que ha marcado el comienzo de la semana. Las máximas todavía rozarán los 40 ºC en el suroeste, pero el miércoles el escenario cambiará de forma brusca: los termómetros caerán hasta 10 o 12 grados en amplias zonas del norte y del centro y las tormentas podrán ser muy fuertes en el este peninsular.

AEMET ha advertido este martes de una situación potencialmente muy adversa por lluvias y tormentas en el área mediterránea. Los fenómenos más intensos se esperan desde el mediodía del miércoles en Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde la intensidad y persistencia de los chubascos podría provocar inundaciones y riadas locales.

La inestabilidad alcanzará también, aunque previsiblemente con menor intensidad, el sur de Aragón, puntos de la Región de Murcia y el extremo oriental de Castilla-La Mancha.

Granizo grande y rachas muy fuertes

Las tormentas no llegarán solas. Podrán ir acompañadas de granizo de gran tamaño y rachas muy fuertes de viento. El riesgo será especialmente alto en la Comunidad Valenciana, donde las piedras de granizo podrían superar los 3 o 4 centímetros de diámetro. Las fuertes rachas asociadas a las células tormentosas también podrían ocasionar la caída de objetos, ramas e incluso árboles, por lo que el organismo recomienda seguir la evolución de los avisos y las indicaciones de Protección Civil.

Mapa de avisos para el miércoles 16 de septiembre | Antena 3 Noticias

Hasta 12 grados menos en 24 horas

Al mismo tiempo, el avance de aire más fresco hará caer las máximas de manera notable o incluso extraordinaria en buena parte del norte y del centro de la Península.

El cambio será especialmente acusado en ciudades como Logroño, donde se pasará de unos 36 ºC este martes a 24 ºC el miércoles. En Pamplona, las máximas bajarán de 33 a unos 23 ºC; en Vitoria, de 31 a 21 ºC; en Valladolid, de 35 a 25 ºC; y en Zaragoza, de 37 a 27 ºC.

Madrid también notará con claridad la entrada de aire más fresco, aunque el descenso será menos acusado: de unos 35 ºC este martes a 29 ºC el miércoles.

El sur peninsular quedará más al margen de esta caída. En zonas de Extremadura y Andalucía todavía podrán alcanzarse o superarse los 35 ºC durante el miércoles.

Baleares, en el foco durante la madrugada del jueves

La atención se desplazará después hacia Baleares. Durante la madrugada del jueves aumentará notablemente la inestabilidad y podrán producirse chubascos muy intensos, superiores a 50 litros por metro cuadrado en una hora. Esas precipitaciones podrían provocar inundaciones locales en Ibiza, Formentera y Mallorca, además de granizadas y fuertes rachas de viento asociadas a las tormentas.

Mapa de máximas para el 16 de septiembre | Antena 3 Noticias

Un agosto de extremos

El cambio llega después de un verano marcado por numerosos episodios extremos. AEMET ha publicado este martes el balance de agosto de 2026, un mes muy cálido en el conjunto de España, aunque con fuertes contrastes.

La temperatura máxima más alta se registró en Carcaixent (Valencia), con 44,5 ºC el día 19, mientras que en Cabaña Verónica, en los Picos de Europa, el termómetro bajó hasta 4,3 ºC el día 27. Incluso llegó a registrarse una mínima de -0,1 ºC en Puerto el Pico (Ávila) el día 28.

Las precipitaciones también dejaron registros excepcionales: Béjís (Castellón) acumuló 186,4 litros por metro cuadrado en un solo día, mientras que La Molina (Girona) alcanzó 210,2 litros por metro cuadrado en el conjunto del mes. En Sierra Nevada se midió además una racha máxima de 141 kilómetros por hora.