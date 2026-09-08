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Aviso naranja por altas temperaturas y alerta por riesgo de incendio en Canarias

Los termómetros alcanzarán hoy los 40 grados en algunos puntos del sur del archipiélago.

San Cristóbal de la Laguna

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Gracia López
Gracia López
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No es normal que bien entrados en septiembre el termómetro se dispare como si estuviéramos en julio. En Canarias la semana ha arrancado con temperaturas por encima de los 40 grados en algunos puntos del sur del archipiélago y la situación se va a mantener al menos durante los próximos días.

A esto hay que añadirle calima que provoca que la sensación térmica sea muy superior a la temperatura real. Y lo peor no será solo el día, también sufrirán en las islas este episodio de ola de calor durante las noches, según alerta la Agencia Estatal de Meteorología ya que las máximas nocturnas no van a bajar de los 27 grados en Gran Canaria o 26 en la isla de Tenerife.

Esto ha motivado que se activen avisos naranja para gran parte de Gran Canaria y amarillos para el resto de las islas.

Un calor seco que no solo debe preocupar a los que tengan que trabajar en la calle en las horas centrales del día, o a las personas que sufran alguna enfermedad respiratoria o amantes del deporte extremo al aire libre.

También preocupa a las autoridades este episodio de calor extremo a finales del verano por el elevado riesgo de incendios que provoca ya que el pasto y el monte está demasiado seco tras meses sin llover y con temperaturas elevadas.

Con esta información en la mano, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha activado la situación de Alerta por Riesgo de Incendio Forestal en las islas que presentan mayor relieve y, en consecuencia, tienen más vegetación. Hablamos de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro. La alerta se ha activado este martes, 8 de septiembre por la mañana, y permanecerá mientras dure el episodio de calor.

De cara al miércoles se mantiene el aviso amarillo por calor solo para las islas de Gran Canaria y Fuerteventura. Se espera que a partir del viernes empiece a cambiar el tiempo y lleguen algunas lluvias generalizadas a todo el archipiélago.

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