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Roberto Brasero anuncia "menos calor y lluvias en el este"

Esta semana se está repitiendo un tiempo casi calcado al de la semana pasada: con el miércoles llega una nueva bajada de temperaturas y lluvias que en zonas del Mediterráneo pueden ser fuertes y con granizo. El jueves las temperaturas serán más bajas a primera hora.

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Roberto Brasero
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Avisos por lluvias fuertes

Tenemos este martes un frente entrando por Galicia y que seguirá avanzando por el norte en las próximas horas. Mañana, al llegar al este de España, se encontrará con una vaguada de aire frío que potenciará las precipitaciones sobre todo de cara a la tarde. Estamos hablando de lluvias muy fuertes con importantes acumulados y tormentas que pueden dejar granizo. La AEMET tiene activos avisos de nivel naranja para este miércoles en las provincias de Valencia y Castellón, Barcelona y Girona, Teruel y el sur de la isla de Mallorca. Las tormentas pueden ser fuertes también en Cuenca y Albacete y sierras de Jaén, Murcia y Granada. Y las granizadas, con granizo grande, son más probables en zonas de Valencia o Teruel y por la tarde. En el Cantábrico sin embargo las lluvias son más probables por la mañana y luego ya irá retirándose el frente. Y tras el frente, llega el aire frío que hará bajar las temperaturas.

Bajan las temperaturas

Mañana bajarán las temperaturas en toda España: refrescará en el norte y hará algo menos de calor en el sur y en Canarias porque ahí, aunque bajen, van a seguir siendo elevadas. En el sureste no van a cambiar, con 31º en Alicante ,34º en Murcia o 36º en Granada, y en litoral mediterráneo de Andalucía, en Ceuta y Melilla incluso subirán algún grado (31 en Melilla, 30º en Málaga y 28º de máxima en Ceuta) pero en general mañana tendremos unos 6 grados menos en las temperaturas diurnas y hasta 10 grados menos que hoy en la mitad norte: en Ben Oviedo, Santander y Soria la máxima se quedará en 21º, en Burgos y Bilbao, 22º; en Logroño y Pamplona, 23º... En el Ebro también bajan con 27º en Zaragoza y el cierzo que empieza a soplar: viento de norte llegará pero más flojo a la zona centro, donde en Madrid la máxima se quedará en 29º y apenas se notará en la mitad sur donde todavía llegarán a 34º en Ciudad Real, 36º en Badajoz o 37º en Córdoba. También seguirán elevadas en Canarias, aunque ya sin avisos de nivel naranja como lo que todavía tenemos hoy en Fuerteventura y Gran Canaria. Mañana se mantienen los avisos por altas temperaturas en todas las islas, salvo La Palma y el Hiero, pero serán de nivel amarillo.

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