El calor da tregua en un día marcado por fuertes tormentas en el este del país

Un frente frío, recorre el norte del país. Es el responsable de la bajada de las temperaturas que vamos a sentir durante la tarde. Además, viene acompañado de aire frío en altura, que aportará la inestabilidad necesaria para que las tormentas crezcan en el este, alimentadas por el viento húmedo viento de levante. Esta combinación de factores nos deja un cambio radical de tiempo.

Tormentas en el este

A partir del mediodía comenzará un nuevo episodio de fuertes tormentas en la mitad oriental del país. Donde AEMET activa los avisos por fuertes chubascos, granizadas y rachas de viento. Ascenderán a nivel naranja en Teruel, norte de la Comunidad Valenciana, este de Cataluña y Mallorca. Además, en nivel amarillo se mantendrán Cuenca, Albacete, el interior de la Región de Murcia, sierras de Almería y Granada. Menos virulentos serán los chubascos que puedan surgir en el sur de Ávila, Segovia y norte de la Comunidad de Madrid.

Tiempo tranquilo

Además, tenemos una mañana con lluvias débiles en el norte de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco. De cara a la tarde irán tendiendo a remitir. En el resto predominarán los grandes claros, que en el caso de Canarias aún vendrán acompañados de calima.

Hasta 10 grados menos

No se ha sentido durante la pasada noche, pero si lo notaremos durante la próxima. Porque a lo largo de la tarde los termómetros en la mitad norte, marcarán hasta 10º menos, comparados con los de ayer. Tocará sacar la manga larga en Soria, Burgos y Vitoria conde las máximas no pasarán de los 19º. El calor se aleja con máximas de sólo 25º en Zaragoza y 23º en Logroño y Pamplona. El alivio térmico se extenderá a Madrid con 27º, Cáceres con 31º y Toledo con 33º. En Canarias se reducen los avisos por calor, se quedan en nivel amarillo por máximas que en el sur podrán superar los 34º. Hoy el calor solo se incrementa Málaga y Melilla con 31º y Ceuta con 27º.

Continúa mañana

Mañana las temperaturas seguirán bajando en el sur de la Península y Canarias. Además, las tormentas podrán seguir descargando en el Mediterráneo. Con fuertes chubascos, especialmente durante la madrugada del jueves, en el litoral catalán, Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Baleares.

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