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Roberto Brasero: "Todavía mañana mucho calor"

El miércoles bajarán las temperaturas de manera que pueda notarse cierto refresco en algunas zonas de España sobre todo de la mitad norte. Pero mañana aún seguirán siendo muy elevadas.

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Roberto Brasero: "Todavía mañana mucho calor"

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Roberto Brasero
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Sigue el calor

Este lunes se han superado los 40º en Badajoz y en La Aldea de San Nicolás, que está en Gran Canaria y nos hemos quedado cerca en Sevilla, en el observatorio de Tablada. En Aroche (Huelva) y en Antigua (Fuerteventura) también han llegado o superado los 38º a la sombra y en Ourense han llegado a 37,7º. Mañana martes solo bajarán las temperaturas en Galicia y en Asturias. Incluso subirán aún más en el sur de Andalucía, el área mediterránea y en las islas occidentales de Canarias. En el resto, el mismo calor que hoy, es decir, temperaturas por encima de las que tocan para esta fecha.

Martes soleado

Lucirá mucho el sol aunque en archipiélago canario siguen con algo de calima y nieblas costeras en el Estrecho y Melilla que irán despejando según avance el día. En Galicia y el área cantábrica será al revés: a media que transcurran las horas de este martes irán llegando más nubes de modo que al final del día ya podríamos tener algunas lluvias y sobre todo, debido al cambio de viento, temperaturas más bajas en el noroeste de la península. Pero solo ahí. La máxima en La Coruña será mañana de 23º, 24º en Santander y 25º en Oviedo. Sin embargo en Valencia llegarán a 32º, a 35º en Jerez de la Frontera y de nuevo 39ºen Sevilla. Canarias tendrán avisos de nivel naranja por altas temperaturas -hasta 38ºC dice el aviso de AEMET- en el este, sur y oeste de Gran Canaria y en la isla de Fuerteventura. El miércoles bajarán unos 5º en Canarias, el oeste de de Andalucía, centro y Noroeste peninsular, Cataluña y norte de la Comunidad valenciana y hasta diez grados menos que el día anterior en el resto de la mitad norte de España. En el sureste apenas cambiarán e incluso en las costas andaluzas, Ceuta y Melilla podrán subir algún grado más.

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