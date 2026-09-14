La semana arranca con calor de verano, aunque a mediados el otoño dará un nuevo aviso

Mediados de septiembre y seguimos con calor de pleno de verano. Hoy con temperaturas aún más elevadas que las de ayer, especialmente en el norte. Consecuencia de las altas presiones que, desde Francia, bloquearán de momento la llegada de los frentes. Será el miércoles cuando uno de ellos recorra la mitad norte, para dejar algunas lluvias. Pero lo más importante, y deseado para muchos, será el descenso térmico que nos dejará el segundo aviso del otoño.

Estabilidad total

Lunes bajo los efectos de las altas presiones. Tenemos por delante una jornada con tiempo estable, en todo el país. Consecuencia del anticiclón el viento de levante seguirá alcanzando rachas fuertes en el entorno del estrecho y Ceuta donde sí se acumulará nubosidad de tipo bajo. Mientras tanto, en las islas Canarias aumentará la concentración de polvo en suspensión, proveniente del norte de África. Obligando a activar el aviso por calima abundante en Lanzarote y Fuerteventura, y además también por temperaturas que en ambas islas podrán superar los 34 ºC.

Calor veraniego

Comenzamos la semana con una nueva subida de los valores máximos. Será más acusada en la mitad norte, donde añadirán hasta 5 ºC. Calor veraniego que activa los avisos de nivel amarillo por más de 34º en el norte de Girona, interior de Cantabria y de Asturias. El calor más intenso lo encontraremos en el oeste de la península. Rozarán los 40º en Ourense, también en el sur de Extremadura y valle del Guadalquivir. En estas tres comunidades autónomas también se activan los avisos por calor de AEMET. También serán destacables los 28º de Santander, 31º de Oviedo y 33º de Bilbao; Tendrán una tarde calurosa con 35º en Zamora, Zaragoza, Toledo, Madrid y Lleida.

Frente atlántico

Mañana el sistema frontal que burlará al anticiclón cambiará el tiempo en el extremo norte. Con la llegada de algunas lluvias débiles al final del martes y de temperaturas más bajas en esta región. En el resto volveremos a tener una jornada veraniega, que contrastará con el miércoles.

Aviso del otoño

Pasado mañana, en la mitad norte la entrada de vientos del noroeste nos dejará una bajada extraordinaria de las temperaturas. Donde restaremos 10º o más a las temperaturas máximas. La bajada más contenida, también llegará al centro y oeste de Andalucía. Decimos aviso del otoño, porque después, paulatinamente el calor se irá recuperando de cara al tramo final de la semana. Que además nos dejará otro cambio. Aumenta la posibilidad de tormentas en las sierras del este, Cataluña y Baleares.

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