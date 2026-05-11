Roberto Brasero: "Más granizadas esta semana... y el calor para la que viene"

Hemos estrenado una nueva semana pero el tiempo sigue igual que las dos últimas. Tormentas de distribución irregular y generalizada y temperaturas más frescas de las que corresponden para estas fechas. Y más bajas serán aún en algunas zonas del norte partir del miércoles.

Mañana martes nos espera otra jornada de tormentas y chaparrones, más probables e intensos en la zona centro y mitad norte peninsular. Las lluvias pueden ir acompañadas de granizo en el interior de Galicia y del País Vasco, en la provincias de Burgos y Soria, en la La Rioja, en el centro de Aragón y en la mayor parte de Cataluña. Zona todas ellas con avisos que se activarán a partir de las 12 del mediodía o las 14 horas, y que incluyen riesgo de granizadas y tormenta fuertes con fuertes rachas de viento.

En el Este, tiempo más cálido

Los chaparrones mañana pueden darse también por la tarde en el resto de la mitad norte y zona centro aunque aquí deberían ser más débiles y más aún cuanto más al sur de la Península, exceptuando unas posibles tormentas con fuertes rachas de viento a primera hora en la provincia de Almería.

Pero en general, en todo el sureste y Baleares, en Andalucía, en Badajoz y en el sur de Castilla La Mancha deberían tener más claros de sol sobre todo por la tarde y menos probabilidad de lluvias.

En Canarias, nubes en el norte de las islas montañosas. Las temperaturas serán parecidas a las de hoy en el este peninsular, Baleares y Canarias e incluso más altas en el sureste, pero sin embargo bajarán un grado o dos en el resto de España.

28º es la máxima prevista para Murcia y 26º para Alicante, sin embargo en Sevilla se quedarán en 23º, en Toledo 18º y 15º tan solo en Cuenca o en Ávila. Temperaturas entre 5 y 10°, más bajas de lo normal para esta época del año, más propias de marzo que de mayo.

Más frío a partir del miércoles

El miércoles comenzará a llegar viento del norte a la península, con cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte y más despejados en el sur y Baleares. Por la tarde crecerán nubes de evolución con chubascos en el interior peninsular. Esos chubascos podrán ser de nuevo fuertes y con granizo, sobre todo en el entorno de los Pirineos.

Y ese día bajarán las temperaturas claramente en el nordeste peninsular, mientras que en el resto no variarán mucho con lo que será un día fresco para la época sobre todo en el norte donde el viento soplará con fuerza y aumentará la sensación de frio. En Pamplona, Vitoria o Burgos no llegarán a 15°, tampoco lo hará Burgos. Y Madrid nos quedaremos en 18°. De nuevo será en el sureste y sur de Andalucía donde tengan el ambiente más cálido con 26° en Murcia, al igual que en Málaga.

Y el calor ¿para cuándo?

Lo que apuntan las previsiones a día de hoy para el resto de la semana es que el jueves seguirá esta situación inestable con precipitaciones débiles o moderadas en el extremo norte peninsular y nevadas en los Pirineos, a una cota que al final del día podría bajar hasta unos 1200 m. Por la tarde crecerán nubes de evolución en el interior peninsular, Cataluña y Baleares.

Con chubascos acompañados de tormenta, localmente fuertes por allí, temperaturas en descenso en el norte peninsular y ambiente frío para la época en ese área en el norte de la península, valores entre 5 y 10° por debajo de lo normal.

En el centro y sur de España es probable que ese día puedan subir con una tarde algo más templada. Pero el viernes y el fin de semana es probable que el tiempo siga frío y con chubascos en la mitad norte peninsular y Baleares mientras que serían menos probables en el resto de España.

Y a partir de ahí lo que apunta el pronóstico es a un progresivo ascenso de las temperaturas que nos traería el tiempo caluroso, hasta ahora ausente, para el comienzo de la próxima semana: el martes que viene podría ser un día muy distinto al de mañana, un día de calor y manga corta en buena parte de España. Y el miércoles, más: ahí sí tendríamos ya el calor de mayo.

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