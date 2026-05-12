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César Gonzalo: "Esta semana mayo seguirá marceando, y hoy lo hará con más tormentas"

De nuevo tendremos un día con tormentas generalizadas. Será en el nordeste donde puedan descargar con más fuerza obligando a activar los avisos de AEMET. Los chubascos abarcarán casi toda la península y serán más esporádicos en el sur. Las temperaturas volverán a bajar en el interior, para dejarnos valores propios de marzo.

La previsión del tiempo de César Gonzalo

Esta semana mayo seguirá marceando, y hoy lo hará con más tormentas | Antena 3

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César Gonzalo
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Seguimos marceando en nuestro país y gran parte de Europa. Así lo indican los mapas de anomalías de temperaturas. Los que nos dicen que los valores que nos dejan las máximas de las últimas jornadas quedan muy por debajo de lo que corresponde para un 12 de mayo. Así seguiremos durante esta semana. Ojo que para la próxima llegan cambios. Tendremos temperaturas, que van a superar y por mucho los valores habituales del mes. Así que el calor aguarda a la vuelta de la esquina.

Fuertes tormentas

Un día más tenemos que estar pendientes del mapa de avisos de AEMET.

Se concentran en el interior de Galicia y en el nordeste. Con nivel amarillo en Burgos, Soria, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña. En nivel naranja, riesgo importante, encontramos a la provincia de Barcelona donde se podrían acumular en tan solo una hora más de 40 litros/m2.

Chubascos repartidos

Durante la mañana los esperamos en Galicia, Castilla y León, interior de Asturias, de Cantabria y Extremadura. En el resto de la Península irán llegando a partir del mediodía, para descargar en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y con intensidad en el nordeste. Serán más esporádicos en zonas de sierra de Andalucía, Baleares, norte de Canarias y litoral cantábrico. Es poco probable, aunque no se puede descartar que se den en la Región de Murcia y la provincia de Alicante. Además, hoy hay que tener en cuenta al viento en Almería, con avisos de nivel amarillo activos por rachas de más de 70 km/h y olas que podrán superar los 3 metros de altura.

Tarde de marzo

Salvo en las costas del Mediterráneo y en Murcia capital donde llegarán a superar los 26 ºC de máxima, en el resto tendremos una ligera bajada. Descenso que nos dejará valores más bien propios de marzo con 15º en Segovia y Burgos; 17º en Madrid, Cuenca, La Rioja y Santander; Mientras tanto rozarán los 25ºC Zaragoza, Lleida y Santa Cruz de Tenerife.

Menos tormentas

A partir de mañana las tormentas van a irse reduciendo. Aún tendremos un miércoles con chaparrones en el centro. Después nos olvidamos de las tormentas por unos días. En su lugar las lluvias regresarán al extremo norte durante el jueves y viernes. Para dar paso a un fin de semana en el que las temperaturas bajarán de nuevo, con precipitaciones que es probable recorran en norte de la península.

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