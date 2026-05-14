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La previsión

Roberto Brasero anuncia "frío invernal antes del calor"

Este viernes, día de San Isidro, parecerá un día de invierno en el norte de España. En el resto también estará el tiempo más revuelto y más fresco, pero durante el fin de semana volverán a subir las temperaturas.

La previsi&oacute;n del tiempo del 15 de mayo

La previsión del tiempo del 15 de mayoAntena 3 Noticias

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Roberto Brasero
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“San Isidro Labrador, quita el agua y pon el sol”. Eso dice un refrán… que este año se cumplirá… a partir del día siguiente. Se presenta este día de San Isidro, patrón de los agricultores, con nuevas lluvias muy repartidas aunque en general van a durar poco y van a ser débiles, salvo las del extremo norte donde sí notarán la descarga de este frente frío que mañana recorrerá España.

Un frente polar

Es un frente empujado por aire polar y eso también se notará: será un día de viento fuerte y frío en la mayor parte de la Península y Baleares. Las lluvias serán fuertes a primera hora en las comunidades del Cantábrico donde además pueden ser persistentes y dejar acumulados que se acerquen a los 50 litros por metro cuadrado en 12 horas. También tendremos nevadas en las montañas del norte que pueden ser copiosas en las cumbres -como un día de invierno- pero ya a partir de solo 1200 metros puede caer nieve en la cordillera cantábrica o los Pirineos. En el resto de la mitad norte, el centro y este peninsular también tendrán lluvias pero más débiles y no se esperan en el suroeste y sur de Canarias

El fin de semana, poca lluvia

Tras el paso del frente, llegará un fin de semana frío -sobre todo el sábado a primera hora, con heladas tardías- pero con temperaturas que ya no bajarán más e incluso volverán a subir por las tardes. Las lluvias del sábado ya se limitarán al Cantábrico y no serán tan abundantes como las de mañana y el sol protagonizará el tiempo del resto de España con menos viento.

La semana que viene nos espera un acusado y progresivo ascenso de temperaturas que ya a mitad de semana podría dejarnos valores propios del verano.

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