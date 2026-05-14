Roberto Brasero anuncia "frío invernal antes del calor"

“San Isidro Labrador, quita el agua y pon el sol”. Eso dice un refrán… que este año se cumplirá… a partir del día siguiente. Se presenta este día de San Isidro, patrón de los agricultores, con nuevas lluvias muy repartidas aunque en general van a durar poco y van a ser débiles, salvo las del extremo norte donde sí notarán la descarga de este frente frío que mañana recorrerá España.

Un frente polar

Es un frente empujado por aire polar y eso también se notará: será un día de viento fuerte y frío en la mayor parte de la Península y Baleares. Las lluvias serán fuertes a primera hora en las comunidades del Cantábrico donde además pueden ser persistentes y dejar acumulados que se acerquen a los 50 litros por metro cuadrado en 12 horas. También tendremos nevadas en las montañas del norte que pueden ser copiosas en las cumbres -como un día de invierno- pero ya a partir de solo 1200 metros puede caer nieve en la cordillera cantábrica o los Pirineos. En el resto de la mitad norte, el centro y este peninsular también tendrán lluvias pero más débiles y no se esperan en el suroeste y sur de Canarias

El fin de semana, poca lluvia

Tras el paso del frente, llegará un fin de semana frío -sobre todo el sábado a primera hora, con heladas tardías- pero con temperaturas que ya no bajarán más e incluso volverán a subir por las tardes. Las lluvias del sábado ya se limitarán al Cantábrico y no serán tan abundantes como las de mañana y el sol protagonizará el tiempo del resto de España con menos viento.

La semana que viene nos espera un acusado y progresivo ascenso de temperaturas que ya a mitad de semana podría dejarnos valores propios del verano.

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