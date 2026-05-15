Roberto Brasero: "Tras este regreso al invierno... Nos espera un tiempo veraniego la semana que viene"

Tres estaciones en cinco días

Podríamos decir que vamos a pasar por tres estaciones en apenas cinco días porque hoy el tiempo está siendo de invierno en el norte de España, cayendo nieve a partir de solo 700 metros en Navarra, y con nevadas copiosas en puertos de montaña del norte de Castilla y León, Asturias, Cantabria o en los Pirineos. Como si fuera un día de enero. El fin de semana no será así, ya que el frente polar que hoy nos ha traído ese tiempo va a pasar muy rápido. Sin embargo se quedará el frío, sobre todo mañana sábado a primera hora ya que por la tarde se recuperarán de nuevo las máximas, y el domingo regresarán las tormentas a las sierras del norte, centro y el interior del este peninsular. No serán lluvias como las de hoy -asociadas al paso del frente- sino más bien en forma de chubascos o chaparrones por la tarde: tormentas primaverales. Y la tercera estación, será la del verano. Ese calor que todavía no hemos visto este mes de mayo y que va a ir llegando a partir del lunes y sobre todo a partir del miércoles. Para el jueves, a modo de ejemplo, se espera una máxima de 37º en Sevilla, 32º en Madrid o 30º en Bilbao. Igual luego se acaba rebajando la cifra pero está claro que la semana que viene será muy distinta. Tres estaciones en apenas cinco días.

Ojo con las heladas tardías

Con algo más de detalle te cuento el tiempo de mañana sábado, en el que destacan las mínimas de primera hora: van a ser más bajas que las de hoy y pueden dejarnos esas heladas tardías -tan temidas en el campo- en el interior de la mitad norte y páramos del centro peninsular. Capitales como Burgos, Soria o Palencia se quedarán cerca de la helada con una mínima prevista de 1º. Las temperaturas diurnas ya se recuperarán con respecto al viernes en casi todo el país, excepto el sureste, donde no cambian. Seguirá siendo en general un día frío para la época: En la mayor parte de la mitad norte no se llegará a 18°, y las más máximas más altas serán las de Sevilla y Murcia con 28º. Se esperan lluvias sólo en el extremo norte aunque todavía habrá nubes en el tercio norte, costas andaluzas y norte de Canarias. Pero no será un día como el de hoy: mañana sábado saldrá más el sol. En Canarias predominarán los vientos alisios, que soplarán con intensidad en zonas expuestas y arrastrarán nubes al norte de las islas más montañosas, con algunas lluvias débiles. Las temperaturas serán suaves, sin grandes cambios durante el fin de semana.

Nuevas tormentas el domingo

El domingo será un día de tiempo en general estable, con algunas nubes en el extremo norte, también con lluvias débiles por allí y formación de tormentas en zonas montañosas del este peninsular por la tarde y en el Sistema Central. Todavía podría nevar por encima de 1800 m-2000m. Las temperaturas continuarán subiendo, así que ya solo habrá heladas en zonas de alta montaña. Todavía será un día fresco para la época del año, a pesar de que subirán las máximas en el noreste peninsular. Apenas cambiarán en las zonas donde están más alta por lo que repetirán de nuevo los 28° en el valle del Guadalquivir. Tan solo habrá que esperar un par de días más para que muchos, que ahora lo echen de menos, empiecen ya a estar hartos del calor.

Calor para la semana que viene

La semana que viene, a partir del mismo lunes, las temperaturas en toda España irán “in crescendo”. El lunes y martes ya podemos hablar de valores propios para esta época, pero el miércoles. Como seguirán sumando, ya sí que será un día más cálido de lo normal para estas fechas en muchos puntos: se superarán los 25° de forma generalizada en la Península, los 30 a 32° en el nordeste, centro y mitad sur, e incluso los 35° se podrán alcanzar en los valles del Guadalquivir y del Guadiana. Y el jueves y viernes podría prolongarse esa nueva situación con un calor que hasta ahora no hemos visto y que a mediados de la semana que viene ya estará con nosotros.