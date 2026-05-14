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Contraste térmico

César Gonzalo avisa: "Llega una masa de aire polar en pleno mes de mayo"

Tiempo propio de marzo en el extremo norte con frío, lluvias, viento y hasta nevadas a partir de 1.600m en las comunidades del Cantábrico y el Pirineo. En cambio la tarde será más cálida que la de ayer en la mitad sur, en un jueves de contraste térmico. Otro titular del día es que las tormentas dan una tregua en el interior. Mañana el aire polar se extiende a más zonas.

César Gonzalo

Llega una masa de aire polar en pleno mayo | Antena 3 Noticias

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César Gonzalo
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En pleno de mes de mayo, llega una masa de aire polar. Hoy se quedará en el extremo norte, y mañana será cuando nos obligue a sacar los abrigos en gran parte del país. Mayo se transformará en marzo en este viernes y en el amanecer del sábado. Pero después poco a poco, volveremos a la normalidad. Especialmente lo notaremos durante la semana que viene en la que los 30 ºC podrán rozarse en ciudades como Zaragoza y Sevilla. Y los 25º se generalizarán en el mapa de las máximas previstas.

Masa de aire polar

Ha llegado al extremo norte donde el día ha comenzado con lluvias que podrán ser persistentes en Asturias, Cantabria, el País Vasco y norte de Navarra. Vienen acompañadas de viento, y de una importante bajada de las temperaturas en esta zona. Por tanto, podrán regresar las nevadas. De cara a la tarde podrán darse en la cordillera Cantábrica y los Pirineos a partir de 1.600 metros de altura. En esta zona hoy se desploman las temperaturas con valores que se quedan en 14º en Oviedo, Burgos, y Pamplona. Y 16º en A Coruña, Santander y Bilbao.

Contraste térmico

Dice el refrán "hay tres jueves que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi, y el día de la Ascensión" que justo cae hoy. Se cumplirá en la mitad sur donde esperamos grandes claros. En general las tormentas hoy dan una tregua salvo en el sur de Teruel, interior de Castellón y en los Pirineos. Además, las temperaturas tienden a subir en el sur. Con máximas de 28º en Murcia, 26º en Sevilla, Badajoz y 24º en Albacete. En ambos archipiélagos se podrán dar lloviznas en el norte de las islas más montañosas.

Preparen el abrigo

Mañana es cuando la masa de aire polar se extiende a casi todo el país con un importante desplome térmico. Con valores que no pasarán de los 12º en León y Pamplona. De los 14º en Teruel y Logroño. Se quedarán con unos fríos 16º en Madrid y Ciudad Real. En el extremo sur seguirán con suaves temperaturas. Todo esto con precipitaciones abundantes en el Cantábrico, y nevadas en las montañas del norte. Según avance los viernes acompañados de viento se extenderán por el resto de la mitad norte, para aparecer de forma fugaz en el centro y meseta sur.

Fin de semana

Comenzará con un frío amanecer, con temperaturas mínimas casi invernales y heladas en zonas altas. Salvo en el extremo norte, se despejan los cielos. Así que por la tarde las temperaturas comenzarán a recuperarse. Tendencia en los termómetros que se mantendrán durante el domingo. En un día en el que las nubes se acumularán en las montañas del centro donde podrían dejar escapar algunas gotas.

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