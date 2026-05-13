Roberto Brasero: "Dos cambios de tiempo en siete días"

Este jueves el tiempo será distinto. Esas tormentas y chubascos generalizados de estos días atrás no los vamos a tener, pero sí llega un frente frío que recorrerá el norte peninsular con lluvias y nevadas.

Se trata de un cambio en el patrón del tiempo: ahora es el viento de componente norte el protagonista de la situación atmosférica. El jueves empieza por el norte y el viernes se extiende, con un nuevo frente, al resto de la Peninsula y Baleares, para dejarnos un sábado muy frío pero ya con menos precipitaciones.

El jueves será un día de transición hacia un tiempo menos tormentoso pero más “invernal” podríamos decir. Sería el primer cambio de tiempo que notaremos el viernes y sábado. El domingo volvería a ser otro día de transición pero esta vez hacia un tiempo distinto ya que a partir del lunes irán subiendo las temperaturas y la semana que viene ya sí será calurosa en buena parte de España. El calor que no hemos tenido hasta ahora.

Lluvias en el norte

De momento este jueves aún tendremos lluvias en el norte de Galicia, el área cantábrica, y norte de Aragón y Cataluña, y sobre todo en el nordeste de Cataluña es donde sí se puede darse todavía alguna tormenta fuerte. En el resto de España ya serán poco probables.

En los Pirineos lo que tendremos serán nevadas a partir de 1600 metros. En Baleares y Canarias algunas lluvias en el norte de ambos arcipiélagos y tiempo mas estable en el resto de España. Por la tarde subirán ligeramente las temperaturas en el centro y sur de la peninsula donde llegaremos a 23º en Toledo, 26º en cordoba o 29º en Murcia, pero en el tercio norte mañana bajarán las máximas lo que unido al viento norte que soplará con rachas fuertes nos dejará una sensación térmica más fría.

Otro frente y más frío para el viernes

El viernes entrará otro frente que avanzará por más zonas de la Península donde volverá a llover, sobre todo en el Cantábrico donde las lluvias serán abundantes, y nevadas en las montañas del norte a partir de unos 1300 metros.

Será además un día más frío, ya que tras el frente llegará una masa de aire polar que iremos notando en casi toda España y un descenso térmico que se prolongará el sábado. La madrugada del sábado nos espera un frío que, sobre todo en el centro y el norte de España nos podrá recordar al del invierno.

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