César Gonzalo: "Mañana las tormentas nos darán una tregua, hoy en el centro tarde de chaparrones"

Tras muchos días de chaparrones es noticia que mañana las tormentas dan una tregua en casi todo el país. Además, las temperaturas tenderán a recuperarse durante esta tarde y la de mañana. Pero que nadie se confíe, el viernes la llegada de una masa de aire polar, nos devolverá al mes de marzo. En un día con ambiente frío, con viento, lluvias y incluso nevadas en zonas de montaña, incluso en las del centro.

Tormentas en el centro

Aunque a esta hora de la mañana, no hay avisos por fuertes tormentas activos por parte de AEMET, sí podrán ser fuertes en el entorno del sistema central y los Pirineos. Se podrán dar en puntos del norte de Cáceres, de Madrid, de Toledo. de Guadalajara, de Huesca y de Cataluña. También en el sur de Ávila, de Segovia, de Salamanca. Más débiles podrán aparecer en el sur de Castilla-La Mancha y Sierras de Andalucía. Además, las lluvias débiles acompañarán en el norte de Lugo, de las Comunidades del Cantábrico, y de forma más esporádica incluso en el norte de ambos archipiélagos. En el resto predominarán las nubes y claros en un miércoles con el viento ganando protagonismo en el norte. Rachas que activan los avisos de AEMET, en Tarragona y Castellón donde podrán superar los 70 km/h.

Menos fresco

Durante esta tarde y la del jueves las máximas subirán ligeramente en el interior del país. Hoy llegarán rozar los 20 ºC en Madrid y Zaragoza. Alcanzarán los 22º en Ciudad Real, Badajoz, Ourense y Lleida. Las más cálidas se esperan en Málaga, Murcia y Valencia con temperaturas por la tarde de hasta 27º. Las más bajas se prevén en Burgos con solo 14º y Cuenca con 17º.

Vuelve marzo

El jueves nos dejará una jornada de tregua de los chaparrones en el interior, aunque las lluvias continuarán en el extremo norte. El viernes la llegada de una masa de aire polar, nos dejará un frío día de San Isidro. Con lluvias recorriendo la mitad norte, y apareciendo en el centro. No solo se prevén lluvias, la nieve podrá regresar a las montañas del norte a partir de los 1.600m, y sobre los 1.900m en las del centro. Esta vuelta a marzo dará paso a un fin de semana, en el que las máximas tenderán a subir, y en el que el tiempo estable regresará salvo en el extremo norte. Será el preludio del regreso del calor que llegará durante la próxima semana.