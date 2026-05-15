Del frío y las nevadas al calor "preveraniego", así cambiará el tiempo la próxima semana

Tras este fin de semana, llegarán los primeros calores "preveraniegos". Sino cambia la previsión, entre el próximo martes y miércoles se podrán alcanzar los 30º en Madrid; 32º en Zaragoza y Lleida; y atentos los 35º de Badajoz y 36º del Guadalquivir. Los amantes del calor estarán de enhorabuena, pero aún deberán tener paciencia, especialmente hoy con un día de San Isidro invernal en la mitad norte.

Nevando en mayo

La nieve cae con abundancia en la cordillera Cantábrica, y probablemente seguirá haciéndolo a partir de 1.200m a lo largo de este viernes. Las nevadas también han aparecido en el entorno del Pirineo, incluso a cotas de solo 740m en el norte de Navarra. Es posible que incluso en sierras de Segovia, Soria, Ávila y del norte de la Comunidad de Madrid se escapen algunos copos. Las lluvias serán abundantes sobre todo por la mañana en las comunidades del Cantábrico. Más débiles aparecerán en Castilla y León, La Rioja y resto de Navarra. Serán pasajeras y acompañadas de tormentas en el Mediterráneo y pasarán de forma fugaz en Castilla-La Mancha, norte de Andalucía, e incluso no se puede descartar que caigan algunas gotas en la Comunidad de Madrid. En Canarias el ambiente lluvioso se mantiene en el norte de las islas. En el resto tendremos cielos nubosos.

Viento del norte

Se dejará notar en casi todo el país, alcanzando rachas muy fuertes en el Valle del Ebro, y en el sureste de la península. Con avisos activos por rachas de más de 70 km/h y de oleaje en La Región de Murcia, Granada y Almería. Es el responsable de la llegada de la masa de aire polar que nos deja unos invernales solo 11 a 12 ºC previstos en Soria, Burgos y Pamplona; De los 13º de Cuenca, León y Lugo. En Madrid tendrán un frío día de San Isidro con sólo 16 ºC. Por otro lado, el ambiente cálido resiste en puntos de Andalucía y Murcia donde rozarán los 27ºC

Finde menos frío

En general durante las tardes de este fin de semana tendremos tardes menos frías. Durante el sábado las lluvias más debilitadas seguirán en el extremo norte, aún podría nevar de madrugada, pero en el resto tendremos tiempo estable tras un frío amanecer. Mañana al amanecer las heladas podrán regresar a municipios del norte y zonas altas del centro. Y por la tarde en el sur de Andalucía y Murcia es donde sí bajarán las temperaturas. El domingo en zonas de montaña del sur, y centro podremos tener algunas tormentas. En un día que dejará temperaturas ligeramente más altas. Así llegaremos a la próxima semana que, si no hay cambios, estará marcada por el calor.