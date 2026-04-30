El aviso de César Gonzalo para el puente: "Habrá que llevar paraguas y chubasquero"

Un chubasquero, un paraguas y una manga larga son los imprescindibles para los que aprovechen este largo fin de semana, que todos llamamos puente de mayo. No lloverá durante la mayor parte de los siguientes días, pero sí serán necesarios de forma puntual. El sábado será el día más complicado con una nueva oleada de tormentas recorriendo el país. Vamos a paso a paso.

Hoy tregua de las tormentas

Durante dos días han descargado en el oeste y centro, en cambio en este jueves en estas zonas darán una tregua. La inestabilidad persiste en el este, con chubascos durante la mañana en el interior del País Vasco, Navarra y La Rioja que irán perdiendo fuerza. A partir del mediodía los fuertes aguaceros y granizadas activan el aviso de nivel amarillo por parte de AEMET en Huesca el norte de Cataluña, Albacete, el interior de Murcia, Sierras de Granada, Jaén y de Almería. Mucho más débiles serán las lloviznas que podrán aparecer en el norte de Canarias y de Galicia. En el resto tendremos un día de grandes claros, con nubes tendiendo a aumentar durante la tarde. Todo esto con temperaturas que comienzan a ascender, de momento lo harán de forma muy ligera, mañana será más acusado.

1 de mayo

Mañana las tormentas serán más abundantes que las de hoy en el este de la península, sobre todo en zonas de montaña del interior. También se prevén en interior de las comunidades del cantábrico. En el resto se mantendrá el tiempo estable. Así que paraguas cerrados.

Chubasquero listo

En cambio, de cara al sábado la llegada de una vaguada de aire frío volverá a extender la inestabilidad. Será sobre todo a partir del mediodía cuando los chaparrones y granizadas, recorran la mitad norte, el centro y rocen el norte del Andalucía. Por la noche será cuando aparezcan en el nordeste, incluso podrán llegar a zonas de costa. Además, notaremos que las temperaturas vuelven a bajar, por eso hay que llevar una manga larga en la maleta. El domingo comenzará con tiempo menos tormentoso, pero las precipitaciones regresarán a la mitad norte, rozando el centro al final de este largo fin de semana. Como decíamos hay que llevar el chubasquero y paraguas, aunque no nos hará falta a lo largo de todo el puente, pero sí en momento puntuales.

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