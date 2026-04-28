Roberto Brasero anuncia "tormentas muy fuertes con granizo"

Se extienden los avisos

Para la tarde este martes tenemos avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas en el sur y este de Galicia, interior de Asturias, Cantabria y País Vasco, La Roja, Castilla y Leó, Extremadura, oeste de Castilla La Mancha y sierras de Jaén y Granada. Las nubes se extienden por otras zonas de España como el Mediterráneo y norte de Canarias aunque ahí si actividad tormentosa. La calima vuelve a entrar por el sur y estará presente en las precipitaciones de hoy y mañana en forma de lluvia de barro en la mitad sur de la península. Estas tormentas se prolongarán durante la madrugada en la zona centro.

Miércoles tormentoso y más fresco

Mañana miércoles seguimos con un panorama de tormentas en muchas zonas de España y en algunas pueden ser muy fuertes y con granizo, sobre todo en el centro peninsular. Este miércoles la diferencia es que ya desde el amanecer veremos nubes, incluso algunos chubascos. Son los remanentes de las tormentas de hoy. Pero será a lo largo del día cuando vuelva a reactivarse la actividad tormentosa y además cuando se extenderán los chubascos a la mayoría de los territorios, a excepción del área mediterránea y el extremo sur donde son poco probables. Y en canarias donde solo se espera alguna llovizna ocasional.

Tormentas con granizo

Pero atención mañana de nuevo en Galicia, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y también el nordeste de Andalucía y la Comunidad de Madrid. Es probable que aquí las tormentas, que alguna ya estamos teniendo y seguirán esta noche, vayan a más según transcurra el miércoles y mañana por al tarde nos dejen granizo y rachas muy fuertes de viento. Ojo en zonas domo los Montes de Toledo y el Valle del Tajo, sierras de Cuenca o Guadalajara o el área Metropolitana de Madrid donde la AEMET tiene previsto un aviso de nivel naranja por tormentas fuertes con granizo.

Temperaturas dispares

Además mañana bajan las temperaturas sobre todo en el centro y oeste de la península: en Madrid o en Valladolid es probable que no lleguemos a los 20º. Sin embargo van a subir las máximas en Baleares, el País Vasco y el sureste: En Bilbao se espera una máxima de 25º, como la de Sevilla y en Murcia llegarán a 28º. Para el jueves esperamos que se calme esta voraz actividad tormentosa que está teniendo el tiempo de los últimos días y el de mañana más. Sin embargo la inestabilidad no desaparece del todo y el viernes podríamos tener lluvias en el este y norte de España. En el resto, el sol debería ganar terreno tanto el jueves como el viernes.