César Gonzalo avisa: "Hoy las tormentas nos dejarán el día más complicado de esta primavera"

Hoy tenemos por delante, el que puede ser el día más complicado de lo que llevamos de primavera. Las tormentas se van a generalizar de la mano de una bolsa de aire frío en altura que está entrando por el oeste. No será la última que llegue, la próxima promete dejarnos un final de puente revuelto, con más chubascos a la vista.

Peligro por tormentas

Hoy AEMET activa los avisos de nivel naranja, peligro importante, por chubascos de más de 30 litros/m2 en una hora, probables granizadas y rachas de viento fuertes en el área metropolitana de Madrid, Guadalajara, Zaragoza, Soria y La Rioja. Además, en nivel amarillo encontramos el sur de Galicia, Castilla y León, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Cáceres, Castilla-La Mancha, este de Granada y de Jaén.

Miércoles de chaparrones

Desde primera hora los chubascos recorren el interior, con el paso de las horas serán más intensos y se irán generalizando. En el centro es donde las tormentas podrán ser más virulentas durante la tarde. Al final de la tarde, cobrarán fuerza en el entorno del Alto Ebro. En Andalucía, costas de Asturias, de Cantabria y norte de Canarias se esperan algunas lluvias débiles, que no deberían llegar al sur de las islas ni al Mediterráneo.

Vuelve la manga larga

Las temperaturas se desploman en el interior y puntos del norte. Con máximas que no pasarán de los 19 ºC en Madrid, de los 20º en Cáceres y Salamanca. Se prevén unos 18ºC Lugo y tan solo 17º en Oviedo. El ambiente cálido resistirá en Zaragoza y Murcia con 27ºC, en Bilbao y Sevilla con 25º.

Puente revuelto

Nos tocará mirar al cielo durante los siguientes días, aunque no lloverá durante todas las jornadas de forma continua. Mañana jueves las tormentas darán una tregua en casi todo el territorio. Viernes festivo, 1 de mayo, la inestabilidad dejará algunos chubascos en zonas montaña del este y sierras del extremo norte. El tiempo se volverá tormentoso durante el fin de semana. Con una nueva bolsa de aire frío en altura que dejará un sábado lluvioso en el Cantábrico y con tormentas que podrán ser fuertes en mitad norte, y probablemente el centro. Sin embargo, no deberían afectar al sur. Durante el domingo, a día de hoy, un sistema frontal dejaría más lluvias en la mitad norte, extendiéndose durante la tarde.

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