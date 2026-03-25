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Borrasca Therese

Viviendas inundadas, carreteras anegadas, rescates y vecinos aislados en Canarias por el paso de Therese

La borrasca Therese ha dejado 2.118 incidentes desde su llegada a las islas, más de 1.100 en la provincia de Las Palmas.

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La borrasca Therese ha dejado 2.118 incidentes desde su llegada a las islas | EUROPAPRESS

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La borrasca Therese se ha cebado con las Islas Canarias. Tras una jornada de martes caótica en Gran Canaria donde se elevó la emergencia a nivel 2 con presencia de la Unidad Militar de Emergencias, inundaciones en viviendas, desprendimientos, caída de muros, personas aisladas y rescates por la crecida de los barrancos; al caer la noche el frente se desplazó a Tenerife.

Poco antes de las 21:00h la Agencia Estatal de Meteorología activaba un aviso rojo por lluvias torrenciales en el norte de la isla. Una tormenta estacionaria en el entorno de Tacoronte que dejaba un acumulado de 60 litros por metro cuadrado en tan solo una hora, y que hizo sonar las alertas de protección civil en los teléfonos móviles de los tinerfeños.

"Debido a lluvias intensas en la isla de Tenerife evite cualquier desplazamiento no esencial. Si conduce extreme la precaución. No cruce zonas inundadas, ni barrancos, ni pasos subterráneos o garajes a pie ni en coche. Aléjese de cauces y diríjase a zonas altas si está en área de riesgo", decía el mensaje de ES-Alert. La isla registraba cerca de 600 incidencias durante la noche, principalmente en el norte, con desprendimientos, cortes de luz y afecciones en la red viaria. Además, un mini bus con cinco viajeros a bordo se quedó atrapado por el agua en el municipio tinerfeño de Puerto de La Cruz y sus ocupantes tuvieron que salir del vehículo a través del techo.

En la mañana de este miércoles, el Cabildo de Tenerife ha rebajado de nuevo a nivel 1 la situación de emergencia tras la mejora de las condiciones meteorológicas pero mantiene activas las medidas preventivas y pide máxima prudencia a la población.

En Gran Canaria se mantiene activo el Plan de Emergencia a nivel autonómico tras una noche de lluvias, aunque las incidencias se han reducido notablemente y continúan los trabajos para recuperar las infraestructuras y vías afectadas por los derrumbes e inundaciones.

Este miércoles la lluvia ha dado paso a una jornada de limpieza en viviendas inundadas y maquinaria pesada abriendo paso en carreteras anegadas y con rocas y barro que impiden el paso a los vecinos de algunos barrios como La Yedra en San Mateo, Gran Canaria: "Ni para arriba ni para abajo. Podemos salir caminando pero los coches no pueden salir", explica un vecino afectado.

Ante la mejora de la situación, las unidades de la Unidad Militar de Emergencias han iniciado pasado el mediodía, el repliegue a sus bases de Gando en Gran Canaria, y Los Rodeos en Tenerife.

Por precaución, este miércoles no ha habido clases presenciales en Gran Canaria, Tenerife y La Palma; y la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activos avisos amarillos en las islas occidentales y Gran Canaria.

La borrasca Therese ha dejado 2.118 incidentes desde su llegada a las islas, más de 1.100 en la provincia de Las Palmas y en su mayoría relacionados con achiques de agua y obstáculos a la circulación.

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Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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